"Schwarze Elf" bei "Franken Helau" im BR Fernsehen

Die traditionsreiche "Schwarze Elf" aus Schweinfurt ist ab 20.15 Uhr im BR Fernsehen zu sehen. Bei der 90-minütigen Sendung "Franken Helau" treten unter der Überschrift "A Bissle was geht immer" die Büttenredner Peter Kuhn, Fabian Wahler, Doris Paul, Jonas Paul oder Helmuth Backhaus auf.

"Auch wenn die Prunksitzungen in der Schweinfurter Stadthalle ausfallen müssen, so müssen die Schweinfurter und alle Fans der 'Schwarzen Elf' nicht auf die beliebte Sitzungsfastnacht verzichten." Sitzungspräsident Ludwig Paul

Aufzeichnung unter strengen Hygieneregeln

Schon dreimal war der BR bei Sitzungen in Nicht-Corona-Zeiten in der Schweinfurter Stadthalle zu Gast. Wegen des Lockdowns konnte das Team des BR nicht nach Schweinfurt kommen. An zwei Samstagen wurde laut Paul im Studio Franken in Nürnberg, wo sonst die Frankenschau produziert wird, unter schärfsten Hygienebedingungen die Aufnahmen gemacht. Es sei auch nur ein Teil der Aktiven aufgezeichnet worden. "Bei anderen greift der BR auf das reichlich vorhandene Archivmaterial von der Schwarzen Elf zurück. So entstand eine wunderbare Mischung aus stimmungsvollen Bildern aus den vorangegangenen Besuchen und viel Neuem.

Prominente Faschingsnarren

"Die Narren aus Schweinfurt haben schon so manche Fernseherfahrung: Bekannt für seine hochkarätigen, gereimten Büttenreden bei "Fastnacht in Franken" ist Peter Kuhn, der auch "Das Gewissen der Fastnacht" genannt wird, heißt es im Programm des BR Fernsehens. Fabian Wahler war schon bei der "Närrischen Weinprobe“ zu Gast und tritt in der Sendung als beflissener Datenschützer auf. Marco Breitenbach, der von seiner skurrilen Abitur-Studienfahrt nach Schweden berichtet, hat es von der Jugendsendung direkt schon auf die große Bühne der "Fastnacht in Franken“ gebracht.

Nachwuchs auf der Bühne

Jonas Paul ist bereits in allen vier fränkischen Fastnacht-Fernsehformaten des BR aufgetreten. In dieser Sendung singt der junge Bergrheinfelder drei Stimmungslieder. Zum ersten Mal im Fernsehen ist die 12-jährige Maxim Modlinger, sie wünscht sich in ihrer Büttenrede eben mal ein Schwesterchen.

Mit "Franken Helau" verfolgt der Bayerische Rundfunk in Zusammenarbeit mit dem Fastnacht-Verband Franken das Ziel, Fastnacht, Fasching und Karneval in der ursprünglichen Form zu bewahren. So präsentiert das BR Fernsehen jedes Jahr die Fastnachtssitzung eines anderen Vereins dem Fernsehpublikum. "Franken Helau" kommt jährlich wechselnd aus einem der drei fränkischen Regierungsbezirke.