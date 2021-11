Schwarzbuch: Regiomed-Kliniken wehren sich gegen Kritik

Der Coburger Landrat Sebastian Straubel (CSU) hat sich auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks knapp auf die Erwähnung des Klinikverbunds Regiomed im Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler in Bayern geäußert: "Die im Schwarzbuch genannten Punkte werden seit einiger Zeit aufgearbeitet. Bei den Planungen des aktuellen Klinikneubaus wird aktuell mit großer Sorgfalt und in enger Abstimmung mit allen Beteiligten und Partnern vorgegangen", teilte Landrat Straubel, der Aufsichtsratsvorsitzender von Regiomed ist, schriftlich mit.

Steuerzahlerbund prangert Beratungskosten in Millionenhöhe an

Der oberfränkisch-thüringische Klinikverbund Regiomed war im Schwarzbuch 2021 aufgetaucht, das am Dienstag veröffentlicht wurde. Im Fokus der Beobachtung standen Rechts- und Beratungskosten in Höhe von rund 17,5 Millionen Euro, die zwischen den Jahren 2013 und 2018 gezahlt wurden. Aufträge sollen von der ehemaligen Geschäftsführung ohne Ausschreibung an Berater, Rechtsanwälte, Gutachter und Planer erteilt worden sein. Zudem seien teils überzogene Honorare in Rechnung gestellt worden.

Zentralküche von Regiomed in Lichtenfels überdimensioniert

Auch der Bau einer überdimensionierte Zentralküche in Lichtenfels wird kritisiert. Diese fahre weitere Verluste ein. Zudem seien 480.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie und Planungen für den Seniorencampus auf dem Gelände der "Alten Post" in Coburg entstanden. Das Projekt könne so aber nicht umgesetzt werden. "Zu guter Letzt hat Regiomed circa vier Millionen Euro für Planungen eines Gesundheitscampus auf dem Gelände des ehemaligen Bundesgrenzschutz-Standorts Coburg verbraten", so der Bund der Steuerzahler.

Fehlende Absprache mit Gesundheitsministerium kritisiert

Weil die vier Millionen Euro teuren Planungen nicht den Förderrichtlinien entsprechen, sei das Geld verloren. Regiomed hatte sich nicht vorab mit dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege über eine mögliche Finanzierung des rund 500 bis 750 Millionen Euro teuren Projekts abgestimmt. Gesellschafter von Regiomed sind der Krankenhausverband Coburg, die Landkreise Sonneberg, Lichtenfels und Hildburghausen sowie die Stadt Schleusingen.