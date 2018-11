vor etwa einer Stunde

Schwarzbuch Oberbayern: Hier werden Steuergelder verschwendet

Der Bund der Steuerzahler hat das Schwarzbuch 2018 präsentiert. Darin prangert der Bund die Verschwendung von Millionen Euro an Steuergeldern an. In Oberbayern werden beispielsweise Fälle in Landsberg und Herrsching am Ammersee kritisiert.