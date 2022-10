Schwarzbuch der Steuerzahler: Regensburgs Griff ins Klo

Mitten auf dem Regensburger Schwanenplatz findet sich ein "stilles Örtchen", das nicht gerade nach Aufmerksamkeit schreit: Die Fassade hat die gleich sandgraue Farbe wie die Pflastersteine. Allerdings verbirgt sich in dem Flachbau eine behindertengerechte Toilettenanlage, samt Hebelift und Liege. Unter einem Vorbau daneben können Touristen im Trockenen auf ihren Bus warten. Ein Servicegebäude, das ins Stadtbild passt und der Inklusion gerecht werden soll. So weit, so gut, findet der Bund der Steuerzahler. Wäre das nicht der Preis in Höhe von 890.000 Euro.

Toilette und Wartehäuschen für 890.000 Euro

Selbst für eine behindertengerechte Toilette sei der Preis zu hoch, sagt Maria Ritch, Vizepräsidentin des Bunds der Steuerzahler in Bayern. Für den Preis können man sich in Regensburgs Zentrum eine Wohnung samt Toilette leisten. Die Lage ist allerdings auch dafür verantwortlich, dass das Toilettenhäuschen so teuer wurde: Für eine laut Gutachter notwendige Tiefgründung, bei dem das Fundament des Gebäudes verstärkt wird, mussten rund 100.000 Euro gezahlt werden. Für den Bund der Steuerzahler sind neben den Bau- auch die Unterhaltskosten in Höhe von jährlich 35.000 Euro zu kostspielig. "Das ist ganz schön viel, für ein Kloputzen", so Ritch. "Man gönnt sich ja sonst nix."

Stadion Regensburg: "Draufzahlgeschäft"

Es ist nicht das erste Mal, dass Regensburg im Schwarzbuch vertreten ist. 2015 wurde der Bau des Fußballstadions als "millionenschweres Prestigeobjekt zur Lasten der Steuerzahler" angemahnt. Bei einem nach wie vor hohen Jahresdefizit von etwa drei Millionen Euro sieht sich der Bund der Steuerzahler in seiner Kritik bestätigt. "Das Jahnstadion ist ein Draufzahlgeschäft und hat sich zu einem Fass ohne Boden für die Stadt Regensburg entwickelt." Dass in dem Stadion nur Fußball gespielt wird, hält Maria Ritch daher für nicht gerechtfertigt. "Allein aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, sollte man dringend überlegen, dass Stadion für andere Veranstaltungen zu öffnen."

Ungleichbehandlung von Sportvereinen

Bisher nutzt das Stadion ausschließlich der Zweitligist SSV Jahn Regensburg, sieht man von wesentlich kleineren Veranstaltungsräumen ab. Für steigende Energie- und Heizkosen muss der Verein derzeit nicht aufkommen. Anders Vereine, die in Regensburg eigene Spielstätten unterhalten wie die Regensburger Legionäre.

Dem Baseball-Bundesligist wurde kürzlich sogar der Strom- und Gasvertrag gekündigt. Ein neues Angebot des Stadtwerks sei um das Vierfache höher als zuvor, so Legionäre-Geschäftsführer Armin Zimmermann. "Wir nehmen das Angebot nicht an. Ansonsten würden wir nicht überleben." Zimmermann ärgert auch, dass dem Verein mit eigenem Stadion nicht geholfen wird. Der Fußballverein ohne eigenes Stadion, sich aber keine Gedanken machen müsse. Zimmermann fordert daher einen finanziellen Ausgleich. "Wir wollen nicht besser behandelt werden. Aber gleich." Auch der Bund der Steuerzahler sieht hier eine Ungleichbehandlung durch Steuergelder, die nicht gerechtfertigt sei.

Uni-Tiefgarage: Hälfte saniert, doppelt gezahlt

Für den Bund der Steuerzahler steht das Regensburger Stadion sinnbildlich für eine falsche Entwicklung. Während private Bauherren vorsichtig wirtschaften müssten, würden im öffentlichen Sektor veranschlagte und tatsächliche Baukosten häufig auseinanderklaffen.

Beispiel: die Sanierung der Tiefgarage an der Universität Regensburg. Im Jahr 2017 mit rund 50 Millionen Euro veranschlagt, seien die Kosten inzwischen auf 80 Millionen Euro gestiegen. Das Staatliche Bauamt in Regensburg begründe dies mit Lohn und Materialpreissteigerungen, so der Bund der Steuerzahler in einer Erklärung. "Eine derartige Kostensteigerung wirft jedoch auch Fragen zum Risikomanagement auf." Auch wenn der Freistaat derzeit Schadensansprüche prüfe, seien die Steuerzahler letztlich "die Gelackmeierten".