Schwarzarbeit: Zehn Festnahmen bei Zollkontrollen auf Baustellen

Eine hohe Inflation könnte Schwarzarbeit befeuern. Das heißt es von Arbeitsmarktforschern, die regelmäßig untersuchen, wie sich illegale Arbeit entwickelt. Dem Staat entgehen durch Schwarzarbeit Steuergelder – so wird die Arbeitsbranche immer wieder kontrolliert und Verstöße geahndet. Am Dienstag sind Zollbeamte in Ober- und Unterfranken unterwegs gewesen und haben Großbaustellen kontrolliert.

Bilanz der Kontrollen des Hauptzollamts Schweinfurt

Insgesamt haben die Beamten 200 Beschäftigte überprüft. Durchgeführt wurden die Kontrollen in den Regionen Bamberg, Schweinfurt und Würzburg. Die Bilanz des Hauptzollamts Schweinfurt: insgesamt haben 38 Personen gegen Auflagen verstoßen. Zehn von ihnen wurden schließlich festgenommen. Bei den Kontrollen versuchte eine Person zu fliehen, konnte aber gestellt werden.

Verstöße: illegaler Aufenthalt und Sozialversicherungsbetrug

Wie das Hauptzollamt Schweinfurt mitteilt, stießen Zollbeamte auf sieben Arbeitnehmer ohne Aufenthaltsgenehmigung. Drei Arbeitnehmer wurden per Haftbefehl gesucht. Alle Zehn Personen wurden festgenommen.

Für zehn weitere Beschäftigte wurden keine oder zu wenige Sozialversicherungsbeiträge abgeführt. Neun Personen waren als Scheinselbständige geführt, befanden sich aber in einem arbeitnehmerähnlichen Beschäftigungsverhältnis. Bei acht Beschäftigten stellte sich heraus, dass sie eigentlich auf einer anderen Baustelle arbeiten sollten. Bei einer Person wird überprüft, ob für sie recht- oder unrechtmäßig Sozialleistungen gezahlt wurden.