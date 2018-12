Schwarzach am Main trauert um Bildhauer Theo Steinbrenner

Steinbrenner ist bundesweit als Schöpfer von über 300 Großplastiken und Brunnen bekannt. In Unterfranken hat Steinbrenner unter anderem das Jahrtausend-Denkmal in Leinach, die Hadeloga-Skulptur in Veitshöchheim oder den Ziegenbrunnen in Waldbüttelbrunn gestaltet.

Vom Lehrer zum freischaffenden Künstler

Nach seiner Gymnasialzeit in Haßfurt studierte Steinbrenner zunächst Sport an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, später dann Kunst und Pädagogik in Nürnberg und Bamberg. Als Kunsterzieher war er zunächst in Kitzingen tätig, dann bis 1982 am Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach. Seit er sein Beamtenverhältnis gekündigt hatte, lebte er als freischaffender bildender Künstler in Schwarzach am Main. 1986 übernahm er den alten Wehrturm in Sommerach und richtete dort sein eigenes Turm-Museum ein.