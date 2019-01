vor 32 Minuten

Schwarz-orange Koalition schnürt Rekordhaushalt

In St. Quirin am Tegernsee hat die Haushaltsklausur der Staatsregierung begonnen. Priorität sollen im Doppelhaushalt 2019/20 Familienleistungen und Investitionen in Bildung und Infrastruktur haben. Die Ausgaben werden eine neue Rekordhöhe erreichen.