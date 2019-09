Schwarz-Grün? Blume geht auf Distanz zu Weber

Das jüngste Werben von CSU-Vize Manfred Weber für schwarz-grüne Bündnisse sorgt innerhalb der CSU für Ärger - nun bemüht sich Generalsekretär Markus Blume darum, die Wogen zu glätten. Webers Vorschlag sei nicht mit der CSU-Führung abgestimmt gewesen, betonte Blume. Das sei aber auch gar nicht notwendig. Aus bayerischer und bundespolitischer Perspektive sei Schwarz-Grün im Moment definitiv keine Option, "weil die Grünen zeigen, dass sie nach wie vor eine Verbots- und Bevormundungspartei sind".

Blume kritisierte insbesondere den Umgang der Partei mit den jüngsten Beschlüssen der Bundesregierung zur Klimapolitik. "Jetzt geht es um die Umsetzung", erklärte Blume, "und deswegen kann ich nur an die Grünen appellieren, nicht zu blockieren."

Hartmann: Geht um eigene Inhalte

Auch der bayerische Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann reagierte zurückhaltend auf Webers Vorstoß. Hartmann sagte, derzeit stelle sich die Koalitionsfrage nicht. Allerdings schließe er kein Bündnis mit einer demokratischen Partei aus. "Es geht immer letztlich darum, was man von den eigenen Inhalten umsetzen kann.“ Hartmann begrüßte die Ankündigung der Grünen, über den Bundesrat das Klima-Paket der Bundesregierung nachzubessern. Als Knackpunkt nannte er die künftige Höhe des CO2-Preises.

Am Wochenende hatte CSU-Europapolitiker und Partei-Vize Weber in einem Interview für schwarz-grüne Bündnisse geworben. Diese seien ein "Zukunftsmodell für Deutschland". Weiter sagte Weber: "Nur ein Bündnis von Union und Grünen auf Bundesebene kann die gesellschaftlichen Konflikte, die wir in Deutschland haben, befrieden." Es gehe darum, "Umwelt und Wirtschaft, Nachhaltigkeit und Wettbewerb, soziale Marktwirtschaft und die Schonung von Ressourcen auf intelligente Weise miteinander zu verbinden".