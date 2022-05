Schwangerschaftsabbrüche in Bayern immer noch schwierig

Unterversorgung auf dem Land

Vor allem im ländlichen Raum und in einigen Regierungsbezirken ist die Versorgung auffallend schlecht. In Niederbayern etwa gibt es nach Auskunft der Beratungsorganisation Pro Familia derzeit nur einen Arzt, der alle zwei Wochen Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Frauen wie Susanne, die im ländlichen Raum wohnen, müssen also oft über weite Strecken anreisen. Für viele eine zusätzliche psychische und physische Belastung.

Bundestagsdebatte: Soll das Werbeverbot für Ärzte fallen?

Heute debattieren die Fraktionen im Bundestag darüber, ob das sogenannte Werbeverbot für Ärzte, der §219a, fallen soll. Die Regierungskoalition erhofft sich davon unter anderem, Schwangerschaftsabbrüche für Ärzte zu entkriminalisieren. So sollen mehr Gynäkologen motiviert werden, Schwangerschaftsabbrüche anzubieten.

Viele Gründe, warum so wenige Ärzte Abtreibungen anbieten

Dr. Stefan Heuer, Gynäkologe in Würzburg, bezweifelt, dass das reicht: "Es gibt sehr viele Gründe, dass Ärzte keine Schwangerschaftsabbrüche in ihren Praxen anbieten, das Werbeverbot ist nur einer von vielen. Zum Beispiel muss man eine spezielle Fortbildung nachweisen, die aber nur einmal jährlich angeboten wird. Dann hat man noch hohe Kosten für die Einrichtungen in der Praxis und der hohe Betreuungsaufwand für die Patientinnen", so Stefan Heuer. So würden einige Gründe dafür zusammen, dass viele Gynäkologen den Eingriff nicht anbieten. "Man hat nicht das Gefühl, von der Politik wirklich unterstützt zu werden."

In Bayern ist es besonders kompliziert

In anderen Bundesländern sind die Hürden deutlich kleiner, das bestätigt das Bayerische Gesundheitsministerium auf Anfrage. In Rheinland-Pfalz etwa gibt es zwar eine Zulassungspflicht für ambulante Einrichtungen, in denen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden sollen. Aber eine spezielle Fortbildungspflicht wie in Bayern ist nicht vorgeschrieben. Noch einfacher ist es in Bremen und Berlin: Hier müssen Praxen nur der entsprechenden Behörde mitteilen, dass sie Abbrüche durchführen. Zusätzlich besteht etwa in Berlin die Möglichkeit den Schwangerschaftsabbruch zuhause per Telemedizin durchzuführen. In Bayern ist das nicht möglich – deshalb nutzen etliche Frauen in Bayern die Möglichkeit, mit einem Berliner Arzt über Telemedizin eine Abtreibung durchführen.