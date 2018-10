vor etwa einer Stunde

Schwangere Afrikanerin per Güterzug von Mailand nach Würzburg

Die Bundespolizei hat eine schwangere Nigerianerin in Würzburg in einem Güterwaggon entdeckt. Die 25-Jährige hatte in Mailand als "blinder Passagier" einen Güterzug bestiegen. Sie versteckte sich in einem Auflieger eines Sattelzuges.