Schwanfelder Glocken läuten demnächst nachts leiser

Der sogenannte "Glockenstreit" der Gemeinde im Landkreis Schweinfurt könnte nun durch eine technische Lösung beigelegt werden. Wie der 2. Bürgermeister Kurt Eichelbrönner bestätigte, hat der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Montag entschieden, dass mit zusätzlichen Motoren für das Glockengeläut die Lautstärke in der Nacht reduziert werden kann. Die Kosten für diese Investitionen würden bei etwa 7.000 Euro liegen.

Drohung mit rechtlichen Schritten offenbar wirksam

Fakt ist: Bislang sind die Glockenschläge in Schwanfeld für die Zeitangaben in der Nacht nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz um 20 Dezibel zu hoch. Eine ehemalige Schwanfelderin hatte das aus ihrer Sicht zu laute Geläut beklagt und mit rechtlichen Schritten gedroht. Dann schlossen sich andere Schwanfelder im Rahmen einer Unterschriftenliste an. Die erste "Klägerin" ist jedoch bereits wieder aus Schwanfeld weggezogen.

Technischer Umbau des Glockengeläuts

Die technische Lösung mit zusätzlichen speziellen Motoren für das Glockengeläut wird nötig, weil der Gemeinderat die "Glockenläut-Lautstärke" für Zeitschläge und für das liturgische Läuten am Tag nicht verringern lassen will. Einen Termin für die "Nachrüstung" im Glockenturm der Schwanfelder Kirche gibt es allerdings noch nicht.