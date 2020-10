Schwandorfer Lehrer für Zivilcourage Projekt geehrt

Die Frauenorganisation "Inner Wheel“ in München hat am Dienstag eine Lehrerin und einen Lehrer aus Schwandorf für ihr Engagement beim Thema Zivilcourage geehrt. Die beiden Lehrkräfte der Mädchenrealschule St. Josef erhalten den ersten Preis im Wettbewerb "Schau hin – handle klug!".

Preis für Projekttag der neunten Klasse

Daniela Amrein und Bernhard Kraus bekommen den ersten Preis des Wettbewerbs für einen Projekttag, den sie mit einer neunten Klasse veranstaltet haben. Ihre Schülerinnen brachten Mädchen aus der achten Klasse an diesem Tag das Thema Zivilcourage mit Präsentationen und einer selbst gestalteten Ausstellung näher. Außerdem organisierten sie Diskussionsrunden mit den Schülern und einen Workshop mit einem Experten für Kriminalitätsprävention.

Die Jury bestehend aus Eltern- und Lehrervertretern, Mitgliedern der Organisation "Inner Wheel" und einem Vertreter der Dominik-Brunner-Stiftung überzeugte dieses Konzept.

Thema Gewalt gegen Frauen professionell bearbeitet

"Die Mädchenrealschule St. Josef lebt einen ganzheitlichen Lernbegriff. Tabuthemen, wie die Gewalt gegen Frauen werden professionell aufgenommen, auf mehreren Ebenen im Projekt bearbeitet und in das Lebensumfeld der Schülerinnen integriert", begründet die Jury-Vorsitzende und Präsidentin des Bayrischen Lehrer- und Lehrerinnen Verbandes, Simone Fleischmann die Entscheidung.

Preis mit 2.500 Euro dotiert

Der erste Preis für die Schwandorfer Lehrkräfte ist mit 2.500 Euro dotiert. Gestiftet wird der Zivil-Courage Preis von den Münchner Ablegern der internationalen Frauenorganisation "Inner Wheel". Diese ist in über 100 Ländern aktiv und zählt mehr als 100.000 Mitglieder.