Schwandorfer können über Bürgerhaushalt abstimmen

Die Einwohner von Schwandorf können ab sofort über die Vorschläge abstimmen, die für den zweiten Bürgerhaushalt der Stadt eingegangen sind. Er hat ein Budget von 100.000 Euro.

Spielgeräte oder Storchennest

Die 25 Vorschläge auf der Liste reichen von zusätzlichen Straßenlaternen, Mülleimern, Spielgeräten und Ruhebänken, über ein Storchennest auf dem ehemaligen Schlachthof, bis hin zu einem Ausbau des Uferwegs an der Naab. Die Abstimmung ist auf der Homepage der Stadt möglich, oder per Stimmzettel, den man im Rathaus und der Bücherei bekommt. Die Abstimmung läuft bis 26. Oktober.

Bürger stimmten für Hundehaufen-Beutel

Es ist der zweite Bürgerhaushalt der Stadt Schwandorf, in dem speziell für die Wünsche der Einwohner Geld bereit gestellt wird. Die Bürger waren im Sommer aufgerufen worden, Vorschläge zu machen. In der Abstimmung über den ersten Bürgerhaushalt votierten die Schwandorfer unter anderem für die Beleuchtung eines Pendlerparkplatzes, die Sanierung des Aussichtspunktes "Schwammerling", Hundekotbeutel-Spender und Ruhebänke am oberen Marktplatz.