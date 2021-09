vor 14 Minuten

Schwandorfer Impfdrängler: Heimleiter darf bleiben

Ein Altenheimleiter in Schwandorf darf seinen Job behalten, obwohl in der Einrichtung viele Angehörige von Mitarbeitern außer der Reihe geimpft wurden. In dem Fall gibt es immer noch viele Widersprüche. Jetzt ist die Stadt Schwandorf am Zug.