Schwandorfer Doppelmord: Suche nach Tatwaffe ohne Ergebnis

Nach dem mutmaßlichen Doppelmord im Schwandorfer Ortsteil Büchelkühn ist die Suche nach der Tatwaffe und weiteren Spuren vorerst unterbrochen worden. Taucher hatten am Donnerstag zwei kleine Weiher in der Nähe des Tatorts abgesucht – ohne Ergebnis. Die Suche soll voraussichtlich in der kommenden Woche fortgesetzt werden, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz auf BR-Anfrage mitteilte.

Festnahme in Tschechien

In Büchelkühn waren Ende Juni eine 57 Jahre alte Frau und ihr 69-Jähriger Lebensgefährte erstochen worden. Dringend tatverdächtig ist der Ex-Partner der Frau. Der 57-Jährige war nach der Tat geflohen und wurde in der vergangenen Woche in Tschechien festgenommen.

Unklar ist weiterhin, wann der mutmaßliche Täter nach Deutschland ausgeliefert wird, wie es bei der Polizei heißt. Der Mann war schon vergangene Woche in Tschechien einem Haftrichter vorgeführt worden.

Verdächtiger wurde gefilmt

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen vorbestraften Gewalttäter, der erst im Mai aus dem Gefängnis freigekommen ist. Er hatte seine Ex-Freundin nach der Haftentlassung mehrfach bedroht. Die Polizei ist auch deswegen schnell auf seine Spur gekommen, weil der Mann bei dem Angriff auf seine beiden Opfer von einer Überwachungskamera gefilmt wurde.