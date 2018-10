Schwandorfer CSU-Landrat Ebeling fordert Ablösung von Seehofer

Der Schwandorfer Landrat Thomas Ebeling von der CSU plädiert für einen Wechsel an der Spitze der Partei. Aus seiner Sicht sollte Horst Seehofer den Chefsessel räumen.

"Ich persönlich bin der Meinung, dass die Ämter Parteivorsitzender und Ministerpräsident in eine Hand gehören", sagte Ebeling dem BR. Dies sei die beste Ausrichtung der CSU für die Zukunft.

"Deshalb bin ich der Meinung, dass so schnell wie möglich ein Übergang im Amt des Parteivorsitzenden auf Markus Söder stattfinden sollte." Thomas Ebeling, CSU-Landrat von Schwandorf

Dies sei seine persönliche Meinung, betonte Ebeling, er spreche nicht für den Oberpfälzer Bezirksvorstand. Ihm gehört Ebeling als Schriftführer an.

Kritik an Seehofer im Wahlkampf

Im Wahlkampf hätten die Menschen an Infoständen und in Wahlversammlungen oft die Bundespolitik kritisiert. "Ich mache keinen Hehl daraus, dass natürlich auch der Name des Parteivorsitzenden öfter gefallen ist, dessen Politik einfach auch kritisiert wurde. Und das veranlasst mich dazu, Schlüsse zu ziehen", erklärte Ebeling.

Er selbst war vom CSU-Tief nicht betroffen: Ebeling kandidierte für den Bezirkstag und holte das Direktmandat mit deutlichen 44 Prozent. Der Schwandorfer CSU-Landtagskandidat Alexander Flierl musste sich jedoch mit 38 Prozent der Erststimmen zufrieden geben.

CSU Oberpfalz akzeptiert Seehofers Zeitplan

Andere CSU-Funktionäre in der Oberpfalz halten sich mit Rücktrittsforderungen bislang zurück. Darunter der Bezirksvorsitzende und Finanzminister Albert Füracker. In einer Sitzung am Montagabend hat der Bezirksvorstand Seehofers Zeitplan zugestimmt. Der Parteivorsitzende und Bundesinnenminister hatte sich für eine gründliche Analyse nach der Regierungsbildung in Bayern ausgesprochen. Vieles deutet daraufhin, dass es einen Parteitag geben wird.

Laut Tobias Reiß, Stimmkreisabgeordneter aus Tirschenreuth, hat es in der Vorstandssitzung des CSU-Bezirks Oberpfalz eine ernsthafte Diskussion gegeben. Die Basis wolle Gehör finden. Allerdings habe es auch Verständnis für den von Seehofer vorgeschlagenen Fahrplan gegeben.