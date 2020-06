Schwandorf: Vermitteln Tierheime mehr Tiere in Corona-Zeiten?

Viele schaffen sich gerade ein Haustier an, das bestätigen die Tierheime in der Oberpfalz, so auch das Tierheim in Schwandorf. Bevor aber die Tiere zu ihrem neuen Besitzer wechseln, wird zunächst genau nachgehakt, ob das Haustier auch nach Corona ein dauerhaftes Zuhause erwartet.

Derzeit wenig Tiere im Tierheim Schwandorf

Derzeit sieht man viele leere Zwinger im Schwandorfer Tierheim, nur vereinzelt läuft mal ein Hund durch sein Gehege, die Katzenzimmer sind auch nur knapp besetzt. Die Vorsitzende des Tierschutzvereins, Gabi Hahn, achtete schon zu Beginn der Corona-Pandemie darauf, dass in ihrem Tierheim nur wenige Tiere untergebracht sind.

"Wir hatten im Hinterkopf, dass vielleicht viele Leute jetzt ins Krankenhaus müssen und ihre Tiere im Tierheim abgeben zur Pflege, das ist aber Gott sei Dank nicht eingetreten und dadurch haben wir jetzt relativ wenig Tiere - auch durch die hohe Nachfrage." Gabi Hahn, Vorsitzende des Tierschutzvereins

Die Nachfrage ist sehr hoch, denn - für viele Tierliebhaber bietet Corona den idealen Zeitpunkt sich ein Tier anzuschaffen. Gründe dafür gibt es viele, auch die Quarantäne und die damit verbundene Einsamkeit seien für viele ein Grund für einen geselligen Vierbeiner:

"Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Leute jetzt mehr Zeit haben, aber auch damit, dass sie mehr ins Nachdenken kommen, was eigentlich wichtig ist im Leben." Gabi Hahn, Vorsitzende des Tierschutzvereins

Ein junges Paar interessierte sich für die Straßenhündin Mandy aus Rumänien. Nur wenige Wochen hat sie im Tierheim verbracht, bevor sich Markus und Corinna für sie entschieden haben. Mit Corona habe das Ganze aber nichts zu tun:

"Es war jetzt nicht wegen Corona. Wir gehen beide immer noch Vollzeit arbeiten, also es ist nicht so, dass uns langweilig wäre. Das ist schon eine gut überlegte Entscheidung." Markus und Corinna, die neuen Besitzer von Straßenhündin Mandy

Trotzdem ist Gabi Hahn in dieser Zeit besonders vorsichtig: "Wir fragen sehr genau, ob die Leute jetzt gerade im Homeoffice sind oder vielleicht sogar arbeitslos oder in Kurzarbeit. Und was ist dann der Plan B nach dieser Zeit. Wir schauen auch nach einiger Zeit, ob das alles so eingetreten ist, wie die Leute uns das erzählt haben. Wir fahren hin und schauen nach jedem Tier."

Regelmäßige Checks bei den neuen Besitzern

Corinna und Markus haben ihren Test bestanden und dürfen Mandy adoptieren, ein kleiner Traum geht für die beiden in Erfüllung: "Das war Liebe auf den ersten Blick. Wir haben sie als erste angeschaut und sofort gewusst, dass es Mandy wird."

Auch Gabi Hahn ist zufrieden und geht davon aus, dass die Tiere, so wie Mandy, nach der Corona-Krise nicht wieder der Reihe nach im Tierheim landen: "Ich hoffe, dass wir es wirklich gut abgefragt haben. Nach 25 Jahren Tierschutz kann man die Leute auch einschätzen."