Schwandorf verlangt Entfernung von AfD-Wahlplakaten

Die Stadt Schwandorf drängt auf ein Ende des AfD-Dauerwahlkampfs bei den stark frequentierten Einkaufsmärkten im Gewerbegebiet am Brunnfeld. Während andernorts Plakate der Partei mutwillig beschädigt wurden, haben sie hier sogar bis weit nach der Landtagswahl überdauert.

Landtagswahl ist knapp drei Monate her

Auf den Plakaten wirbt die AfD um Stimmen für die Landtagswahl. Diese war am 14. Oktober, also vor knapp drei Monaten. Die AfD hat ihr Ziel - den Einzug in den Bayerischen Landtag - erreicht. Dennoch hängen an Laternen in der Straße noch immer die Konterfeis mehrerer oberpfälzer AfD-Kandidaten. Wer einen der Märkte oder ein Schnellrestaurant ansteuert, fährt an ihnen vorbei.

Wahlplakate müssen nach sieben Tagen entfernt sein

Eigentlich hätten die Wahlplakate spätestens sieben Tage nach der Wahl abgehängt werden müssen, betont eine Sprecherin der Stadt. Die AfD müsse die Plakate nun innerhalb einer letzten Frist abhängen. Ansonsten werde die Stadt die Wahlplakate entfernen. Auf den restlichen, wichtigen Straßen in Schwandorf ist der Landtags-Wahlkampf tatsächlich Vergangenheit, hier sind keine Plakate mehr zu sehen.