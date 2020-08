Schwandorf ist ab Samstag "Kulturstadt Bayern-Böhmen"

In Schwandorf startet am Samstag (01.08., 11-15 Uhr) die Veranstaltungsreihe "Kulturstadt Bayern-Böhmen". Bis Mai 2021 planen Kulturschaffende aus dem bayerisch-tschechischen Grenzraum 60 Veranstaltungen in Schwandorf. Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, Workshops und Führungen stehen auf dem Programm.

Samstag: Livemusik aus sechs Nachbarregionen

Zentraler Begegnungsort und mobiles Infobüro ist der Kulturstadt-Pavillon auf dem Marktplatz in Schwandorf. Zum Auftakt wird hier am Samstag Livemusik aus den sechs Nachbarregionen entlang der bayerisch-tschechischen Grenze geboten, sowie die Outdoor-Ausstellung "Begegnungen – setkání" des Viechtacher Fotografs Herbert Pöhnl. Der Pavillon bietet Informationen über kulturelle und touristische Angebote in den Nachbarregionen Oberfranken, Karlsbad, Oberpfalz, Pilsen, Niederbayern und Südböhmen. An drei August-Samstagen werden hier musikalische Matineen stattfinden. 39 Seiten stark ist die Programmbroschüre, die überall ausliegt.

Kulturprojekt schon im März geplant

Das Kulturprojekt, das unter anderem vom Bayerischen Finanz- und Heimatministerium, von Stadt und Landkreis Schwandorf sowie von der Kulturstiftung Bavaria Bohemia gefördert wird, sollte bereits im März starten. Dann jedoch kam Corona. "Dass im zweiten Anlauf nochmals ein Programm mit 60 Veranstaltungen auf die Füße gestellt werden konnte, spricht für sich", meint Veronika Hofinger, Leiterin des Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee, das die Reihe "Kulturstadt Bayern-Böhmen" koordiniert.

Füracker: "Ein alter Kulturraum wächst mit dem Projekt zusammen"

"Die Kulturstadt Bayern-Böhmen ist ein Leuchtturmprojekt, mit dem das Heimatministerium das Engagement der Menschen für ihre Region unterstützt", lobt Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU). "Die gemeinsamen Wurzeln mit unseren tschechischen Nachbarn machen den Grenzraum zu einer einzigartigen Heimat. Ein alter Kulturraum wächst mit dem Projekt weiter zusammen." Ziel der Heimatpolitik des Freistaats sei, "den bayerisch-tschechischen Grenzraum weiter zu beleben und zu einer echten Zukunftsregion auszubauen", so Füracker.

Die Partnerschaft der Stadt Schwandorf mit Sokolov sei ein wichtiges Argument für die Wahl Schwandorfs zur Kulturstadt gewesen, betont Oberbürgermeister Andreas Feller (CSU). "Durch die Projekte stärken wir unsere Partnerschaft", so der OB.

Das Beste aus Bayern und Böhmen

Höhepunkt des Programms ist das Kulturfest "Woche der Nachbarn" am Oberpfälzer Künstlerhaus im Schwandorfer Ortsteil Fronberg vom 13. bis 16. Mai 2021. Es werde "das Beste aus Bayern und Böhmen" bieten, so die Veranstalter. Das Programm ist zu finden unter http://www.bbkult.net.