In gestohlenem Auto, ohne Führerschein, mit Drogen auf Beutezug

Ein Auto voller Baustellengeräte, frische Erde an den Schuhen des Fahrers, und das um zwei Uhr morgens. Das kam Schwandorfer Polizisten seltsam vor, nachdem sie den Wagen am Mittwochmorgen auf der Naabuferstraße für eine Verkehrskontrolle gestoppt hatten. Zudem verhielt sich der Fahrer sichtlich nervös. Auf die Frage, woher die Baustellenwerkzeuge und –maschinen sind, konnte er keine plausible Erklärung abgeben.

Rohbau in Kreith ausgeräumt

Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, war der Mann aus gutem Grund nervös: Der 33-Jährige hatte die Werkzeuge und Maschinen gerade aus einem Rohbau im Stadtteil Kreith gestohlen. Hier hatte er zudem versucht, Diesel von einem Bagger abzuzapfen. Der Schlauch lag noch am Tatort, offenbar wurde er gestört.

Tatfahrzeug war gestohlen

Das Auto war wenige Tage zuvor in Tirol gestohlen worden. Einen Führerschein hatte der Mann auch nicht. Im Wagen lagen Marihuana und Chrystal Meth. Einem ersten Test zufolge ist er wohl auch unter Drogeneinfluss gefahren.

Möglicherweise weitere Taten in Bayern

Laut Polizei gibt es Hinweise, dass der 33-Jährige Tscheche in mehreren Städten in der Oberpfalz oder sogar im südlichen Bayern Objekte ausgespäht hat. Ob er für weitere Straftaten als Täter in Frage kommt, müssen nun weitere Ermittlungen und Spurenvergleiche ergeben. Der Mann wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Die Vergehen kamen auch durch die Zusammenarbeit mit Behörden in Tschechien und Österreich ans Licht - über die Gemeinsamen Zentren in Schwandorf und Passau.