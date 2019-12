17.12.2019, 06:14 Uhr

Schwandorf gedenkt der Toten des Brandanschlags von 1988

Schwandorf erinnert wieder an den Brandanschlag auf das "Habermeier-Haus", bei dem 1988 vier Menschen starben und einige verletzt wurden. Ein 19 Jahre alter Neonazi hatte in der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember das Gebäude in Brand gesetzt.