Schwandorf bekommt das BAXI: Bürgermeister informieren sich

Ab Mitte Dezember soll es im Landkreis Schwandorf flexiblen und bedarfsorientierten ÖPNV geben, zusätzlich zu den Linienbussen. Heute bekommen die Bürgermeister des Landkreises im Landratsamt das sogenannte BAXI- System und die entwickelten Linien vorgestellt.

Ergänzung zum bestehenden ÖPNV

Das BAXI ist eine Mischung aus Bus und Taxi. Einsteigen kann man an einer Haltestelle, aussteigen können die Mitfahrer an ihrem gewünschten Zielort, also direkt bei Ärzten, Einkaufsmärkten oder auch öffentlichen Einrichtungen. Zurück geht es dann wieder von einer Haltestelle weg bis direkt vor die Haustür. Die Linien fährt kein großer Linienbus mehr, sondern kleinere Fahrzeuge oder sogar ein Auto. Für eine Fahrt mit dem BAXI muss man sich unter einer kostenlosen Hotline anmelden, eine Fahrt kostet den Bustarif wie eine Fahrt mit dem Linienbus. Den gibt es übrigens weiter, das BAXI-System ist eine Ergänzung zum bestehenden ÖPNV. Mit dem flexiblen System werden nahezu sämtliche Weiler und Ortschaften im Landkreis erreicht.

Linien mit Bürgern zusammen entwickelt

Der Landkreis Schwandorf hat sämtliche Haushalte befragt sowie mehrere Bürgerforen organisiert, anhand der Ergebnisse und Wünsche wurden die Linien entwickelt, die mit dem BAXI gefahren werden können. Ab 16. Dezember soll es dann rund 700 Haltestellen und somit Einsteigemöglichkeiten im Landkreis geben. Meldet sich keiner entlang einer Linie an, fährt das BAXI auch nicht. Das spart Kosten und orientiert sich direkt am Bedarf der Leute auf dem Land.

Erfolgreich in Tirschenreuth

Das BAXI-Modell wurde im Landkreis Tirschenreuth modellhaft für Bayern entwickelt. Hier fährt das BAXI bereits seit dem Jahr 2014 erfolgreich. Inzwischen haben mehrere Landkreise in Bayern das flexible ÖPNV-System übernommen, mit zum Teil Anpassungen an die Gegebenheiten im jeweiligen Landkreis. Der Landkreis Schwandorf übernimmt das BAXI-Konzept Eins zu Eins vom Landkreis Tirschenreuth. Auch im Landkreis Neustadt an der Waldnaab soll ab 2020 das BAXI fahren.

Anmelden kann man sich für das BAXI kostenlos telefonisch oder per App bis eine Stunde vor der Fahrt . Die BAXI-Betriebszentrale in Weiden koordiniert dann künftig für alle drei Landkreise die Fahrten.