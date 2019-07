Schwandorf begrüßt BR-Radltour

Am Mittwoch sind die mehr als 1.000 Radler in der Oberpfalz angekommen. Am Nachmittag fuhren die Teilnehmer von Amberg über Kümmersbruck und durch das Vilstal nach Schwandorf. Dort wurden sie von zahlreichen Schaulustigen empfangen.

Wechselhafte Etappe

In Lauf an der Pegnitz waren die Teilnehmer alle noch in Regenklamotten gehüllt. Denn der Himmel weinte bittere Tränen, weil die BR-Radltour Franken verlassen wollte. Gleich auf den ersten Metern musste extrem aufgepasst werden, denn es ging über nasses Kopfsteinpflaster bergab. Dann machte sich der Radlwurm auf den Weg nach Amberg.

Dort musste für die Mittagspause komplett umdisponiert werden. Damit die Radler im Trockenen essen konnten, stellte die Amberger Feuerwehr die Halle zur Verfügung, in der normalerweise ihre Einsatzwagen stehen. Die wurden vorher allesamt nach draußen gefahren und gegen 110 Biergarnituren ausgetauscht.

Schaulustige sorgen für gebührenden Empfang

Die folgenden 30 Kilometer waren dann zum Glück deutlich trockener. Nach insgesamt 78 Kilometern kamen die Radler in Schwandorf an. 3.000 Menschen jubelten auf dem Marktplatz schon, als das erste Begleit-Motorrad der Polizei einfuhr. Das steigerte sich noch, als Prinz Leopold von Bayern in einem historischen BMW das Feld auf den letzten Metern anführte.

Als dann die Radler bei bestem Wetter ins Ziel kamen, gab es kein Halten mehr. La Ola ging über den Marktplatz. Der strahlende Oberbürgermeister Andreas Feller sagte mit einem Augenzwinkern am BR-Mikrofon: "Bei uns ist das immer so.“

Auf dem Volksfestplatz gibt dann Popstar Alvaro Soler ab 17.30 Uhr ein Gratiskonzert. Vorher spielt die Bayern-3-Band.

Die 30. Ausgabe der Radltour ist bisher ein voller Erfolg. Morgen geht es dann auf die Königsetappe: 107 Kilometer von Schwandorf nach Deggendorf, wo der Empfang hoffentlich ähnlich frenetisch sein wird.