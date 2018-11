Schwan-Stabilo präsentiert Jahresbilanz

Demnach verzeichnete Schwan-Stabilo mit Sitz in Heroldsberg (Lkr. Erlangen-Höchstadt) mit einem Jahresumsatz von knapp 685,4 Millionen Euro zunächst einen Absatzrückgang. Im Vorjahr konnte der Konzern noch 713,5 Millionen Euro erwirtschaften. Während die beiden Konzernbereiche Schreibgeräte und Outdoor in der Bilanz für positive Zahlen sorgten, verzeichnete Schwan-Stabilos dritte Geschäftssparte Kosmetik dagegen deutlich sinkende Umsätze.

Verkaufsschlager: Leuchtmarker in Pastell-Tönen

Rund fünf Prozent Wachstum konnte das Unternehmen in seiner Schreibgeräte-Sparte erzielen. Der Umsatz von 193,4 Millionen Euro ist hier vor allem dem Bedarf nach Leuchtmarkern und Schul-Füllern zuzuschreiben. Insbesondere die große Nachfrage nach Markierern in Pastell-Tönen habe Stabilo einen Absatzrekord beschert.

Outdoor-Bereich wächst leicht

Auch im Outdoor-Bereich gab der Konzern ein Plus von knapp drei Prozent bekannt. Das Sortiment der Schwan-Stabilo Outdoor-Marken Deuter, Ortovox, Maier Sports und Gonso erwirtschafteten somit einen Umsatz von 169,3 Millionen Euro. Das Sortiment umfasst unter anderem funktionelle Bekleidung, Rucksäcke und Lawinenschutzausrüstung.

Kosmetik-Segment schwächelt

Nachdem der Kosmetikbereich in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom erfahren hat, muss der Teilbereich Schwan-Cosmetics hingegen einen Umsatzrückgang von 11,6 Prozent auf 322,4 Millionen. Euro hinnehmen. Als Gründe nennt das Unternehmen mitunter den zunehmenden Wettbewerb in der Kosmetik-Branche bei gesättigten Märkten und die mangelnde Markentreue der Kunden. Der Konzern möchte in Zukunft stärker auf die Differenzierung ihrer Kunden setzen und Produkte entwickeln, die individuell auf den Kunden zugeschnitten werden.

Influencer gewinnen an Bedeutung

Sebastian Schwanhäußer, der geschäftsführende Gesellschafter, zeigt sich bei der heutigen Bekanntgabe der Zahlen trotz des leichten Rückgangs der Gesamtbilanz zufrieden. Der Kosmetikmarkt sei grundsätzlich anfälliger für ein sich schnell veränderndes Verbraucherverhalten – was nicht zuletzt an der immer größeren Bedeutung von Influencern läge. Wichtig sei, diese nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu sehen. Im derzeitigen Geschäftsjahr erwartet der Konzern ein mittleres einstelliges Wachstum.