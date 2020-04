Schwammspinner breitet sich in Unterfranken weiter aus

Experten der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft nehmen derzeit die Eigelege der Schwammspinner genauestens unter die Lupe, die gerade schlüpfen. Die Massenvermehrung der Schwammspinner wird durch den Klimawandel begünstigt. Vor allem die Landkreise Würzburg, Kitzingen und Schweinfurt sind seit 2018 schwer betroffen. 2020 müssen sie teilweise mit bestandsgefährdendem Befall rechnen.

Ein Blick in die Gegenden, die besonders betroffen sind: Im unterfränkischen Schraudenbach im Landkreis Schweinfurt hat Janine König schon wieder einen Schwammspinner an ihrer Garage entdeckt. Sie wohnt mit ihrer Familie am Waldrand. Die Raupe ist vorne blau, hat hinten rostrot schimmernde Warzen und lange dornige Härchen. Noch ist der Schwammspinner rund fünf Millimeter klein – doch ausgewachsen kann er bis zu siebeneinhalb Zentimeter groß werden. Innerhalb von zwei Monaten frisst ein Schwammspinner einen Quadratmeter Blattgrün.

Schwammspinner-Befall in Schaudenbach

Schon im vergangenen Jahr war in Schraudenbach alles voller Schwammspinner. "Wir sind gar nicht mehr raus gegangen. Selbst wenn die Kinder hier geschaukelt haben, haben sich die Schwammspinner hier so abgeseilt und waren einfach überall", sagt Janine König. Vergangenes Jahr wurde es in dem Ortsteil von Werneck versäumt, die Schwammspinner mit einem Pflanzenschutzmittel zu besprühen. In diesem Jahr soll genauer hingeschaut werden.

Zaun soll Verbreitung in Wohngebiet verhindern

Zusammen mit den Experten der Bayerischen Forstverwaltung schaut sich die Wernecker Bürgermeisterin Edeltraud Baumgartl die Eigelege vor Ort an. "Wir unterstützen die Menschen, denn es ist nicht nur Waldschutz. Hier geht es um den Gesundheitsschutz", sagt Baumgartl. Es seien alle Vorkehrungen getroffen, bei Bedarf einen Zaun aufzubauen. Dieser soll verhindern, dass die Raupen aus dem Wald in die Wohngebiete wandern. Denn vereinzelt kommt es durch die Schwammspinner zu Gesundheitsproblemen wie Juckreiz und Hautrötungen.