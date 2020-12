Schwammerl-Suchen im Winter: Manche Pilze mögen es frostig

Nachdem die klassischen Herbstpilze sich nach den ersten stärkeren Frösten verabschiedet haben, schlägt nun die Stunde der Winterpilze: Sie wachsen bei nasskalter Witterung am liebsten. Manche sind sogar hervorragende Speisepilze. Und ein gutes Dutzend Arten, wie zum Beispiel die Wintersamtfußrüblinge, seien sogar frostresistent, meldet die Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald.

Tausend Pilzarten zwischen Dezember und März

"Diese Arten lagern spezielle Stoffe in ihren Zellen ein, die Frostschäden verhindern", erklärt Peter Karasch, im Nationalpark zuständig für die Mykologie. "Insgesamt können zwischen Dezember und März sicher über tausend Pilzarten gefunden werden, von denen mehr als die Hälfte bevorzugt nur in der kalten Jahreszeit wachsen." Die meisten Winter-Pilzarten bevorzugen eine nasskalte Witterung mit Temperaturen um den Gefrierpunkt herum. Fast alle Arten wachsen auf Holz, weil im isolierenden Holzkörper die Myzelien besser vor Frost geschützt sind als in den oberen Bodenschichten. "Einige Spezialisten, sogenannte Aerobionten, besiedeln abgestorbene Zweige bis hoch in die Baumkronen", erklärt Karasch. So könne man den Tannenfingerhut (Cyphella digitalis) noch in 50 Metern Höhe in den Spitzen der ältesten Weißtannen des Nationalparks finden.