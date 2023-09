Schwammerl im Landkreis Cham mit geringer radioaktiver Belastung

Pilze aus dem Bayerischen Wald weisen nach ersten Messungen in diesem Sommer eine nur geringe radioaktive Belastung auf. Das teilt das Landratsamt Cham mit. Die Behörde bietet seit zehn Jahren einen kostenlosen Mess-Service an: Schwammerlsucher können ihre im Wald gefunden Pilze auf Cäsiumbelastung prüfen lassen.

Maximalwert 35 Becquerel

Bei den ersten Strahlungsmessungen in dieser Schwammerlsaison wurden im Landkreis Cham Werte von maximal 35 Becquerel festgestellt, teilte das Amt am Freitag mit. Dieser Wert liege deutlich unter dem Grenzwert von 600 Becquerel. Dieser ist in der Region allerdings seit Jahren nicht mehr erreicht worden.

Besonders belastet: Semmelstoppelpilze

Im Bayerischen Wald sind auch fast 40 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl einige Wildpilze radioaktiv belastet. Besonders hohe Werte weisen laut Experten unter anderem Semmelstoppelpilze oder Maronenröhrlinge auf.

Wer im Landkreis Cham seine Schwammerl untersuchen lassen möchte, muss beim Landratsamt Cham einen Termin vereinbaren und dann mindestens 500 Gramm Pilze einer Sorte mitbringen.