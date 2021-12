Schwammerl im Bayerischen Wald: Radioaktive Belastung hält an

💡 Kontaminierung nach Tschernobyl-Unfall

Im April 1986 explodierte Block 4 im damals noch sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl. Das war die bisher größte Katastrophe in der zivilen Nutzung der Kernkraft. Radioaktive Stoffe wurden in die Atmosphäre freigesetzt. Unter anderem Cäsium gelangte mit thermischem Auftrieb in die Luft und verbreitete sich durch den Wind über Europa. Die Regionen, in denen es während des Durchzugs der radioaktiven Wolken regnete, wurden besonders hoch radioaktiv kontaminiert.

In Bayern wurden insbesondere der Süden, Teile von Schwaben, des Bayerischen Waldes und auch Gebiete in der Oberpfalz und in Oberfranken kontaminiert.

In diesen Regionen rät das Bundesamt für Strahlenschutz: "Wer seine persönliche Belastung verringern möchte, sollte in den höher belasteten Gebieten Deutschlands auf den übermäßigen Genuss selbst erlegten Wildes und selbst gesammelter Pilze verzichten".

Der Verzehr von 200 Gramm Pilzen mit 3.000 Becquerel Cäsium-137 pro Kilogramm hat eine Belastung von 0,008 Millisievert zur Folge. Dies entspricht der Strahlenbelastung bei einem Flug von Frankfurt nach Gran Canaria.

(Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz)