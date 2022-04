Artenschutz: LBV-Mitmach-Aktion "schwalbenfreundliches Haus"

Die ersten Schwalben kehren aus ihren Wintergebieten in Afrika nach Bayern zurück. Die Rückkehr der Zugvögel nimmt der Landesbund für Vogelschutz (LBV) mit Sitz in Hilpoltstein zum Anlass, auf die fehlenden Nistmöglichkeiten für die Vögel hinzuweisen. In einer Mitteilung rufen die Vogelschützer zur Mitmachaktion "schwalbenfreundliches Haus" auf.

Zum Artikel: Rauchschwalben und Mehlschwalben werden immer seltener Gäste

Schwalben sind gefährdete Frühlingsboten

Die "fliegenden Frühlingsboten" werden demnach von Jahr zu Jahr weniger und stünden doppelt unter Druck. "Zum einen finden sie weniger Insekten als Nahrung, zum anderen wird es für sie immer schwieriger geeignete Nistplätze zu finden“, sagt LBV-Biologin Angelika Nelson. In Bayern steht die Rauchschwalbe auf der Vorwarnliste der gefährdeten Brutarten, die Mehlschwalbe gilt als gefährdet.

Platz für Schwalben lassen

Um den Rauch- und Mehlschwalben die Suche nach Nistplätzen und Nahrung zu erleichtern, würdigt der LBV gemeinsam mit dem Naturschutzbund Nabu Menschen, die ihre Häuser "schwalbenfreundlich" machen. Dazu zählt die Erhaltung bestehender Nester oder das Anbringen künstlicher Nester.

Während Mehlschwalben vor allem rau verputzte Hauswände unter geschützten Dachvorsprüngen zum Bau ihrer Nester nutzen und gern in Kolonien brüten, bevorzugen Rauschwalben Balken oder Mauervorsprünge in Ställen, Scheunen oder Carports.

Lehm und Matsch für den Nestbau

Naturfreunde können laut LBV den Schwalben schon helfen, indem sie eine Bodenstelle auf ihrem Grundstück feucht halten. Denn die Vögel sind auf Lehm, Ton oder schlammige Erde für das Bauen ihrer Nester angewiesen. Diese Baumaterialien werden immer weniger, heißt es weiter. Unter anderem, weil lehmige Wege zunehmend asphaltiert würden. Auch könne Lehm in einer Schale angerührt und an einer katzensicheren Stelle platziert werden.

Für die Auszeichnung "schwalbenfreundliches Haus" können sich Hausbesitzerinnen und -besitzer über ein Online-Meldeformular bewerben. "Diese Plakette schafft mehr Aufmerksamkeit für Rauch- und Mehlschwalbe bei Nachbarn und Spaziergängern. Jeder Einzelne kann so diese beiden gefährdeten Schwalbenarten direkt am Haus wirksam und einfach schützen, damit sie weiterhin nach dem alljährlichen Zug wieder ein Zuhause finden", sagt Biologin Nelson.