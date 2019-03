27.03.2019, 20:27 Uhr

Schwäbisches Wemding ohne Strom

In Wemding (Lkr. Donau-Ries) ist am Mittwochnachmittag ein Trafo-Häuschen in Brand geraten. Derzeit haben Wemding und die umliegenden Ortschaften deshalb keinen Strom. Das Feuer ist aber mittlerweile gelöscht.