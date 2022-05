Schwäbisches Bus-Kartell soll Steuerzahler geschädigt haben

Vor dem Augsburger Landgericht hat der Prozess gegen zwei Geschäftsführer großer Busfirmen begonnen. Zusammen mit anderen sollen sie ein Kartell gebildet haben. Buskunden und Steuerzahler könnten so um viel Geld gebracht worden sein. Es geht um Aufträge im Volumen von rund 71 Millionen Euro.

Was ist ein Kartell?

Doch worum geht es konkret? Ein Beispiel: Stellen Sie sich vor, sie brauchen neue Schuhe, aber nur ein einziges Geschäft bietet welche an. Schlecht für Kunden. Entweder sie müssen barfuß laufen, oder aber sie kaufen die Schuhe zu dem Preis, den das Geschäft diktiert.

Kriminell würde eine solche Situation, wenn es mehrere Geschäfte gibt, diese sich aber absprechen: Nur eines verkauft Schuhe, die anderen nehmen sie aus dem Sortiment. Die Geschäfte hätten so den Wettbewerb ausgeschaltet, ein Kartell gebildet. Nach diesem Prinzip sollen sich einige Bus-Firmen den nordschwäbischen ÖPNV untereinander aufgeteilt haben. So sieht es jedenfalls die Staatsanwaltschaft.

Leidtragende wären am Ende Kunden und Steuerzahler

Leidtragender war demnach der Augsburger Verkehrsverbund (AVV), dessen Träger Stadt und Landkreis Augsburg sowie die Landkreise Aichach-Friedberg und Dillingen sind. Wenn also der AVV eine Strecke ausgeschrieben hat, hat sich nur ein ernstzunehmender Bus-Anbieter beworben. Die anderen Bus-Firmen in Region haben die Füße stillgehalten, weil sie wussten, dass auch auf ihren Stammstrecken kein anderer den Hut in den Ring werfen wird. So sollen es mehrere schwäbische Bus-Unternehmen untereinander abgesprochen haben, lautet der Vorwurf.

Wettbewerb sei so rechtswidrig verhindert worden. Mit ähnlichen Folgen wie beim Schuh-Kauf: Denn wenn die Kommunen nicht mehrere Bewerber für eine ausgeschrieben ÖPNV-Strecke haben, dann können sie auch nicht das günstigste Angebot wählen. Sie müssten die Bedingungen des einen Bewerbers akzeptieren. Gelackmeierte wären am Ende Kunden und Steuerzahler, sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten. Immerhin geht es um Aufträge von rund 71 Millionen, die die Firmen mit ihren Absprachen an Land gezogen haben sollen.

War die "gute Aufstellung" ein Kartell?

Wegen der Pandemie und einer Erkrankung war der Prozess gegen die Angeklagten bereits drei Mal verschoben worden. Nun müssen sich zunächst zwei Männer vor dem Augsburger Landgericht verantworten. Sie sollen Schlüsselpersonen bei den mutmaßlichen Absprachen gewesen sein. Im Zentrum der Anklage steht die Regionalbus Augsburg GmbH (RBA) samt ihrer Tochterunternehmen. In einem Interview aus dem Jahr 2007 beklagte ein RBA-Sprecher den harten Wettbewerb auf dem Busmarkt, auch in Folge der EU-Osterweiterung.

"Das hat zur Konsequenz, dass die Unternehmer sich restrukturieren müssen, sie müssen sich besser organisieren. Wir haben das hinter uns, wir sind gut aufgestellt", erklärt der Sprecher im weiteren Verlauf des Interviews. Diese "gute Aufstellung" könnte sich nun als Kartell entpuppen.