Schwäbischer Landwirt mit A2-Milch für Ceres-Award nominiert

Die Kühe im Stall von Landwirt Andreas Kraus sehen aus wie ganz normale Kühe. Fleckvieh, braun-weiß. Sie geben aber eine spezielle Milch: nämlich die sogenannte A2-Milch. Sie ist benannt nach dem Eiweiß A2, das sie enthält. Daneben gibt es noch A1-Milch. Ob Kühe A1- oder A2-Milch geben, ist genetisch bedingt.

A2-Milch: besser verträglich?

Für Menschen könnte dieser Unterschied eine Bedeutung haben: Für diejenigen, die nach dem Milchtrinken Bauchweh oder Durchfall bekommen, könnte die A2-Milch eine bekömmlichere Alternative sein. Wissenschaftlich belegt ist das aber noch nicht.

Ceres-Award: bedeutender Preis für Landwirte

Landwirt Kraus hat sich aber trotzdem dafür entschieden, seine Kühe danach zu züchten, welches Eiweiß in der Milch steckt. Dafür ist er jetzt für den Ceres-Award in der Kategorie Milchviehhalter nominiert. Der Preis des Deutschen Landwirtschaftsverlags gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen, die ein Landwirt in Deutschland erhalten kann.

In anderen Ländern verbreitet

Ausschlaggebend für Kraus waren die Kunden an seinem Milchautomaten, die oft sagten: "Wir vertragen die Milch nicht." Ein Neuseeländer, der zu Besuch auf Kraus' Hof war, hat ihm dann von A2-Milch erzählt. In Neuseeland, aber auch Großbritannien und asiatischen Ländern ist diese Milch nämlich schon länger verbreitet.

Kühe werden getestet

Der schwäbische Landwirt beschloss, seine Tiere testen zu lassen. Ergebnis: Rund die Hälfte der etwa 200 Kühe gibt A2-Milch, die Kraus jetzt extra melkt und abfüllt. "Das ist sehr aufwendig und kostenintensiv: Wir haben zwei getrennte Tanks, zwei komplett getrennte Anlagen", erzählt Kraus. 100.000 Euro hat er investiert. "Aber am Ende des Tages ist es das für mich einfach wert, dass die Kunden die Milch haben, die sie vertragen."

A2-Milch bringt mehr Geld

Kraus lässt die Milch bei einer kleinen Molkerei abfüllen. Verkauft wird sie unter der von ihm erfundenen Marke "A2-Wohlfühlmilch". Pro Liter bekommt er 50 Cent, das sind 15 Cent mehr als für herkömmliche Milch gezahlt wird. Für seine Geschäftsidee könnte Kraus nun auch noch den Ceres-Award in der Kategorie Milchviehhalter bekommen – und ein Preisgeld in Höhe von tausend Euro. Die Verleihung findet am Mittwochabend in Berlin statt.