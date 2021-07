Schwäbischer Hilfskonvoi unterwegs ins Hochwassergebiet

Kolonne will geschlossen ans Ziel kommen

Der Konvoi ist mit einer Geschwindigkeit von nur 60 km/h voraussichtlich neun Stunden unterwegs. Autofahrer sollen den Konvoi nur komplett überholen und nicht zwischen den einzelnen Fahrzeugen einscheren. Ziel ist, dass die Kolonne geschlossen den Einsatzort in Rheinland-Pfalz erreicht.

Schwäbische Feuerwehren sollen aufräumen

Alleine die Feuerwehren aus Schwaben verlegen 200 Einsatzkräfte in das Hochwasser-Krisengebiet. Das größte Kontingent stellt der Landkreis Günzburg: 46 ehrenamtliche Helfer fahren in den Kreis Ahrweiler, denn hier sind die Schäden am stärksten. Die Hilfskräfte sollen hauptsächlich Schutt beseitigen und Aufräumarbeiten leisten.

Feuerwehren organisierten Helfer und Material

Die Hilfe war am vergangenen Freitag über die Regierung von Schwaben angefragt worden. In kurzer Zeit mussten die Feuerwehren Personal, aber auch zusätzliches Material wie Feldbetten organisieren. Martin Schmitz, Kommandant aus Leipheim, betont, dass der Einsatz den Beteiligten körperlich und psychisch alles abverlangen werde. Deshalb seien nur erfahrene Rettungskräfte dabei. Die Feuerwehrleute können im Nachgang auf psychologische Betreuung zurückgreifen, sollte diese benötigt werden.