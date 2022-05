Schwäbische Wirtschaft lehnt mögliches Gas-Embargo ab

Bei einem Gas-Embargo wären in Schwaben rund 70.000 Arbeitsplätze bedroht, das wären 6,6 Prozent der Erwerbstätigen, wie Markus Partik von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), Bezirksgruppe Schwaben, sagt. "Allein in Augsburg fielen 12.000 Arbeitsplätze weg, damit würde sich auf einen Schlag die Zahl der Arbeitslosen verdoppeln", sagt Partik weiter. Er bezieht sich dabei auf eine Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle.

vbw: Kohle und Öl nicht mit Gas vergleichbar

Partik betont, dass die Wirtschaft zu den bisher beschlossen Sanktionen steht. Er warnt aber "in aller Deutlichkeit" vor einem Erdgas-Embargo. Denn Kohle und Öl seien nicht mit Gas vergleichbar. Schließlich könne man Kohle und Öl aus vielen verschiedenen Ländern importieren und vergleichsweise einfach nach Deutschland bringen. "Ein Embargo ist deshalb für Russland schmerzhafter als für uns. Ganz anders die Situation bei einem Gas-Embargo: Hier schaden wir uns mehr als Russland", glaubt Partik. Denn für Gas gebe es viel weniger Lieferländer und zu den meisten Erdgasexporteuren keine Pipeline-Verbindungen. "Wenn die Gas-Importe aus Russland ausfallen, stürzen wir in eine für alle kostspielige Versorgungslücke", sagt Partik. Zudem befinde man sich bereits mitten in einer Kostenexplosion am Energiemarkt.

Befürchtung, dass Unternehmen abwandern könnten

Und man müsse auch die langfristige Perspektive berücksichtigen. Er befürchtet im Fall eines Gas-Embargos, dass Unternehmen abwandern könnten. Man müsse sich zwar so schnell wie möglich von russischem Gas unabhängig machen, das brauche aber Zeit. Auch Wolfgang Ohnesorg vom Papierkonzern UPM lehnt ein mögliches Gas-Embargo ab. Er betont, dass ein solches die schwäbischen Papierfabriken hart treffen würde. Der Erdgas-Anteil in der Papierindustrie liege bei 58 Prozent. Betroffen wäre dann etwa die Herstellung von Toilettenpapier, aber auch die Verpackungsindustrie.

Söder gegen Gas-Embargo

Drei Monate dauert Russlands Angriffskrieg in der Ukraine mittlerweile. Der Westen will der Ukraine helfen: mit Hilfs- und Waffenlieferungen sowie Sanktionen gegen Russland. Ein Kohle-Embargo ist schon beschlossen, eines für Öl hat die EU-Kommission vorgeschlagen, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht es in greifbarer Nähe. Laut Markus Partik von der vbw in Schwaben wächst von einigen Seiten nun auch der Druck ein Erdgas-Embargo zu verhängen.

Gestern sprach sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München nach einem Gespräch mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) bereits klar gegen ein Embargo aus.