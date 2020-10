Schwäbische Wirte und Hoteliers kritisieren den Teil-Lockdown

"Für die Gastronomie ist das ein Schock. Wir reden hier von Umsatzausfällen von 90 bis 100 Prozent, und das schon wieder", klagt Sebastian Priller. Der Augsburger Gastronom und Geschäftsführer der Brauerei Riegele hat wegen des angekündigten "Teil-Lockdowns" im November eine schlaflose Nacht hinter sich.

Vor kurzem habe man noch einmal richtig Geld in die Hand genommen, um für die Gäste des Wirtshauses "Zum Riegele" höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten. "Wir haben einen fünfstelligen Betrag investiert, in Raumlüftungstechnik, in Überdachung, in Sicherheitskonzepte", sagt Priller.

Gastronom rüstet wegen Corona auf

An den Decken hängen jetzt Geräte, die die Umgebungsflächen per Ozon desinfizieren. Priller hat die Terrasse überdachen lassen, damit die Gäste länger draußen sitzen können und hat mit der Abwärme der benachbarten Brauerei sogar eine Fußbodenheizung auf der Terrasse installieren lassen, damit die Kundschaft warme Füße hat. Das alles sei nun für die Katz gewesen, sagt Priller.

Allgäuer Hoteliers kritisieren Corona-Lockdown

Mit seinem Frust steht der Gastronom, der auch Vorstand der schwäbischen IHK-Regionalversammlung ist, stellvertretend für eine ganze Branche. Aber auch Hoteliers im Allgäu sind enttäuscht wegen der erneuten Corona-Einschränkungen ab Montag. Denn Hotels und Pensionen dürfen keine Touristen mehr, sondern nur noch Geschäftsreisende beherbergen.

Für den Schutz seiner Gäste und Mitarbeiter habe er 35.000 Euro investiert, erklärt Thomas Fischer, Geschäftsführer der Hotels Tanneck in Fischen. Unter anderem in Luftfilteranlagen, die im Herbst zum Einsatz kommen sollten. Natürlich stehe der Infektionsschutz an erster Stelle, trotzdem sei er enttäuscht, dass der Aufwand "nicht honoriert wird", sagt Fischer.

Auch Armin Groß vom Hotel Prinz-Luitpold-Bad klagt, dass in den Herbstferien und danach viele Wellnessreisende gekommen wären, und die entsprechenden Einnahmen jetzt fehlen. Er rechnet damit, dass er für seine Mitarbeiter wieder Kurzarbeit beantragen muss.

Zulieferer ebenfalls vom Corona-Lockdown betroffen

Hart treffen wird der Teil-Lockdown nicht nur die Betriebe selbst, sondern auch die Zulieferer, glaubt der Augsburger Gastronom Priller: "Die Hotellerie hat Zulieferer im Bereich der Bettwäsche. Die Gastronomie hat Zulieferer in Bereich der Nahrungsmittelproduzenten. Das ist eine schwere Bürde", prophezeit er.

Hilfspakete "wahnsinnig bürokratisch"

Dass seitens der Regierung bereits großzügige Hilfspakete in Aussicht gestellt worden sind, lasse seine Sorgen nicht kleiner werden, meint Priller: "Da weiß keiner die Ausgestaltung. Was bei den Hilfspaketen bis jetzt immer der Fall war: Sie sind wahnsinnig bürokratisch, haben Fallstricke und berücksichtigen nicht die Heterogenität der Betriebe." Es werde in der Branche eine unglaubliche Insolvenzwelle geben.

Gastronom sieht Gaststätte als sicheren Ort

Der Augsburger Gastronom versteht vor allem nicht, dass jetzt mit den Restaurants und Lokalen die Orte geschlossen werden, die seiner Meinung nach ein sicheres Zusammenkommen ermöglicht haben. "Wenn ich diesen Raum für kontrolliertes soziales Treffen wegnehme und ins Private verlagere, dann habe ich das, was ich eigentlich nicht erreichen möchte: Einen 'Darkroom', ein unkontrolliertes Geschehen im Privaten, was ich nicht nachvollziehen, überwachen oder kontrollieren kann."