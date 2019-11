Schwäbische Winterdienste sind gut vorbereitet

"Entspannter als gedacht" – so lautet die Bilanz des ersten Winterwochenendes für die Straßenmeistereien im Allgäu. Und das, obwohl die Wettervorhersage Schnee vorhergesagt hatte. Tatsächlich waren aber nur am Samstagmorgen in den Hochlagen einige wenige Räumfahrzeuge unterwegs. Über die Nächte hat der Winterdienst die Straßen präventiv bestreut, damit durch den Frost kein Eis entsteht.

30.000 Tonnen Streusalz sind für den Winter vorbereitet

Doch auch wenn an diesem Wochenende noch nichts passiert ist, den Straßenmeistereien hat es trotzdem etwas gebracht: In Sonthofen und Lindenberg wissen sie jetzt, dass sie für den Winter gerüstet sind. Der Fuhrpark rollt, die örtlichen Salzkammern sind gefüllt und das Zentrallager in Kempten hält rund 30.000 Tonnen Streusalz bereit. Dem Salz wird außerdem eine spezielle Sole-Lösung beigemischt, damit es schneller und länger auf dem Asphalt haftet.

Glätte auf den Straßen im Allgäu wird gemessen

Wenn der Winter dann richtig zuschlägt, wird rund um die Allgäuer Straßen außerdem eine spezielle Messtechnik eingesetzt. Sonden auf, in und unter dem Asphalt messen Temperatur und Feuchtigkeit. So können die Straßenmeistereien berechnen, wann die Straßenverhältnisse kritisch werden und sie ausrücken müssen.

Autobahn A8 wird rund um die Uhr geräumt

Auch im nördlichen Schwaben sind die Straßenmeistereien gut vorbereitet. Autobahnplus, die Betreibergesellschaft der A8, hat gut gefüllte Streusalzlager. Sechs große Räum- und Streufahrzeuge und ein Unimog stehen bereit für den ersten Schnee. Auf der Autobahn wird laut Autobahnplus mit normalem Steinsalz gestreut, da die Straßen laut einem Firmensprecher rund um die Uhr befahrbar sein müssen.

Spezielle Räumfahrzeuge für Radwege

Für den Winterdienst auf den Kreisstraßen im Landkreis Augsburg ist der Bauhof Diedorf zuständig. 13 große Räumfahrzeuge stehen für die Straßen, drei Schmalspurfahrzeuge für Radwege bereit. Anders als die Autobahn werden die Kreisstraßen aber nicht rund um die Uhr geräumt und gestreut, sondern nur zwischen drei Uhr morgens und 21 Uhr abends.