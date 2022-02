Schwäbische Städte stellen sich hinter ihre ukrainischen Partner

Die bayerischen Kommunen, die Partnergemeinden in der Ukraine haben, stellen sich in einer gemeinsamen Erklärung gegen den Angriff Russlands und hinter ihre Partner im Osten. Unter den zwölf Gemeinden sind auch sind auch Kaufbeuren und Memmingen. Deren Oberbürgermeister - Stefan Bosse für Kaufbeuren und der Memminger OB Manfred Schilder - zeigen sich darin erschüttert über die "Entwicklung der russischen Aggression". "Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine. Wir sind Partner vieler ukrainischer Kommunen in allen Landesteilen", heißt es in dem Schreiben.

Neue Möglichkeiten suchen

Die Gemeinden versprechen, alles zu unternehmen, um ihre Partnerschaften und die Menschen, die dort leben, nach Kräften zu unterstützen. Derzeit seien zwar fast alle Hilfswege abgeschnitten: "Dennoch werden wir nach neuen Möglichkeiten suchen", heißt es in der Erklärung, die unter anderem auch die Bürgermeisterin von Regensburg und die OBs von München und Nürnberg unterzeichnet haben. Das Schreiben schließt mit dem Wunsch, dass die Menschen in der Ukraine in Frieden und Freiheit ihre Zukunft selbst demokratisch bestimmen könnten.

Ukraine leuchtendes Zeichen für junge Demokratie

Die Ukraine habe seit 2014 ein leuchtendes Zeichen für eine wachsende, junge Demokratie in Europa abgegeben. Eine gestärkte Kommunalverwaltung sei in den letzten Jahren zur Garantin eines stabilen Systems geworden. Dieses werde nun von der russischen Föderation in ihren Grundfesten erschüttert. Weiter schreiben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister: "Wir hoffen inständig, dass die Auswirkungen auf die Menschen in der Ukraine und auf unsere Partnerkommunen und ihre Städte und Dörfer möglichst gering bleiben. Wir hoffen, dass alle gesund bleiben können und nicht weitere Menschen diesem schrecklichen Krieg zum Opfer fallen".

Partnerschaften mit schwäbischen Städten

Die Stadt Kaufbeuren verbindet seit vier Jahren eine Projektpartnerschaft mit der Kleinstadt Kizman im Südwesten der Ukraine. Die Stadt Memmingen ist seit 2009 Partnerstadt der Ukrainischen Großstadt Tschernihiw.