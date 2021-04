Schwäbische Ostergottesdienste in Präsenz und online

Die Inzidenzzahlen steigen und steigen. Viel Diskussion gab es deswegen im Vorfeld, ob Gotteshäuser an Ostern überhaupt öffnen sollen. Handelt es sich um ein in der Verfassung verankertes Grundrecht oder stellen Gottesdienste vermeidbare Sozialkontakte dar? An diesem Osterfest werden Kirchgänger selbst entscheiden, ob sie gemeinsam feiern oder zuhause am Laptop.

Bistum Augsburg mit Livestreams

So werden die Gottesdienste mit Bischof Bertram Meier, die unter anderem von den Domsingknaben mitgestaltet werden, auch online übertragen: Auf der Bistumsseite, sowie auf der Facebookseite des Bistums im Livestream. Zum Beispiel um 19 Uhr die Abendmahlfeier am Gründonnerstag oder das Pontifikalamt am Ostersonntag um 10:30 Uhr. Auch bei Youtube werden die Gottesdienste live gesendet.

Sofa-Gottesdienst und ARD-Übertragung für evangelische Christen

Auch für evangelische Christen gibt es Streams zum Osterfest. In Augsburg wird es laut Kirchenkreis Augsburg zum Beispiel den "Sofagottesdienst" am Ostersonntag geben. Außerdem eine digitale Osternacht um 5 Uhr früh, gestaltet von der evangelischen Jugend Augsburg. Im Allgäu findet der Karfreitagsgottesdienst von St. Mang in Kempten als Stream statt. Zudem wird er auch im Fernsehen live übertragen: ab 10 Uhr im Ersten.

Präsenzgottesdienste nur mit FFP2-Maske und ohne Gesang

Welche Gottesdienste stattfinden, darüber informieren das Bistum Augsburg und der Kirchenkreis Augsburg auf ihren Webseiten. Fest steht, Kirchgänger sollten sich früh erkundigen. Oftmals sind nämlich Tickets für den Ostergottesdienst nötig. In jedem Fall aber eine FFP2-Maske. Singen ist wegen der Aerosole verboten. Die Luftströme gelten als Übertragungsweg für das Coronavirus. Um Kontakte zu reduzieren, verzichten laut Kirchenkreis Augsburg viele Gemeinden in Schwaben in diesem Jahr auf die klassische Feier des Abendmahls am Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag.