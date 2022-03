Schwäbische Landräte kritisieren Flüchtlingskoordination

In Heimenkirch im Landkreis Lindau, in Dillingen und in Donauwörth haben ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter der Landratsämter bereits vergeblich auf Busse mit Flüchtlingen aus der Ukraine gewartet. Angekommen sind sie entweder gar nicht oder es kamen deutlich weniger Menschen als angekündigt. In Rettenberg standen die Flüchtlinge dagegen überraschend mitten in der Nacht vor der Unterkunft. Noch läuft es nicht rund, bei der Koordination der Kriegsflüchtlinge und das hat erste Folgen.

Donau-Rieser Landrat will derzeit keine Flüchtlinge mehr aufnehmen

Der Landkreis Donau-Ries hat entschieden, erstmal keine weiteren Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Unter den aktuellen Umständen müsse man die Zuweisungen von Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet bis auf Weiteres ablehnen, teilte das Landratsamt mit. Schon in der Nacht von Sonntag auf Montag hat das Landratsamt zwei angekündigte Busse abgelehnt.

Angekündigte Geflüchtete kamen nicht

Bei allem Verständnis für die Situation geschehe dies zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der ehrenamtlichen Helfer. Das habe Landrat Stefan Rößle unter anderem dem bayerischen Innenministerium mitgeteilt, heißt es aus dem Landratsamt. Der Grund für die Ablehnung ist, dass mehrfach Busse mit Flüchtlingen angekündigt wurden, die dann aber doch nicht kamen. Am Dienstagabend wurden etwa erst zwei Busse mit 100 Geflüchteten erwartet. Später kam dann laut Landratsamt die Nachricht, dass nur ein Bus komme und auch erst um 22 Uhr. Am Ende seien dann nach Mitternacht nur elf Flüchtlinge eingetroffen.

Lindauer Landrat kritisiert die Bundesregierung

Der Lindauer Landrat Elmar Stegmann, der auch Vorsitzender des Bezirksverbands Schwabens des Bayerischen Landkreistags ist, bemängelt dazu die mangelnden Kommunikationsmöglichkeiten. Mehrfach seien angekündigte Busse ohne jede Rückmeldung nicht erschienen. „Stundenlanges Warten ohne eine Information ist jedoch sehr frustrierend – insbesondere, wenn dies relativ einfach abgestellt werden könnte“, sagte Stegmann. Er verlangte, dass den Landratsämtern die Handynummer des Busfahrers und weitere Details mitgeteilt würden. Der Bund habe dies aber schon mehrfach abgelehnt.

Flüchtlinge kommen unangekündigt nach Rettenberg

Während in Dillingen oder Heimenkirch Flüchtlinge erwartet wurden, aber nicht ankamen, standen sie in Rettenberg im Landkreis Oberallgäu mitten in der Nacht vor der Unterkunft. Bescheid wusste niemand, laut Landratsamt sei der Bus mit den 16 Flüchtlingen fehlgeleitet worden. Offenbar wollten sie eigentlich nach Niedersachsen. Die Aufnahme habe aber trotzdem funktioniert.

Um halb zwei klingelt das Telefon bei Mitarbeitern des Landratsamts

Demnach klingelten gegen halb zwei am Morgen bei Mitarbeitenden des Landkreises die Telefone. Die Integrierte Leitstelle war dran und informierte darüber, dass vor der Turnhalle ein Bus mit Geflüchteten stehe, darunter auch Kinder. Rund eine Stunde mussten die Flüchtlinge warten, da konnten Ehrenamtliche des Bayerischen Roten Kreuzes und Mitarbeiter des Landratsamts die Menschen in Empfang nehmen.

Landrätin hofft auf mehr Vorlauf

Trotz der Irritationen und der Uhrzeit verlief die Aufnahme reibungslos und gut organisiert, heißt es von Seiten des Landratsamts. Landrätin Indra Baier-Müller hat sich dafür ausdrücklich bei allen Beteiligten bedankt und hofft jetzt darauf, dass sich die Situation in den deutschen Großstädten entspannt: „Damit Helfende künftig mit ein wenig mehr Vorlauf planen können – wenigstens nachts.“

Kontakt zum Busfahrer via Telefon

Schon ein wenig besser hat die Kommunikation in Gundelfingen funktioniert, wo die Helfer am letzten Wochenende stundenlang auf Busse gewartet hatten, die nicht kamen. Laut Landratsamt hätten gegen vier Uhr drei Busse mit je 40 Geflüchteten aus der Ukraine in der Kreissporthalle in Gundelfingen ankommen sollen. Sie hätten in Cottbus starten sollen, dort standen zehn Busse bereit. Nach Gundelfingen wollte aber offenbar keiner der Flüchtlinge, so dass nach Telefonaten mit den Busfahrern und Verantwortlichen vor Ort gegen 22 Uhr klar war, dass keine Flüchtlinge kommen würden.

Bayerisches Innenministerium will Klarheit vom Bund

Auch im bayerischen Innenministerium zeigt man sich verärgert. Auf BR-Anfrage hieß es bereits am Sonntag, es sei "absolut inakzeptabel", dass Busse angekündigt würden, die im Endeffekt gar nicht ankämen. Die Geflüchteten könnten wählen, wo genau sie hinwollten. Das "unbefriedigende Ergebnis" dessen sei, dass die bereitgestellten Busse kaum angenommen würden.

Weiter heißt es aus dem Innenministerium, man habe einen eigenen Koordinierungsstab eingerichtet, um Informationen zwischen den Zielorten, in denen kein Bus ankam, und dem Bundesamt für Güterverkehr, das die Busse einteile, auszutauschen. Ziel sei es, so früh wie möglich in Erfahrung zu bringen, ob die Busse noch kämen oder ob die Helfer wieder nach Hause gehen könnten.