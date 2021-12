Schwäbische Kirchenoberhäupter mit gemeinsamer Botschaft

Die beiden schwäbischen Kirchenoberhäupter stehen vor der Krippe auf dem Augsburger Rathausplatz - digital und mit Abstand, wie sich das gehört in der Pandemie. Die beiden ziehen einen Vergleich: Die Krippe mitten in der Großstadt und die Verhältnisse in der Krippe, auf die das Weihnachtsfest zurückgeht, nämlich vor rund 2.000 Jahren in Bethlehem. "Auch dort war einiges los, das war nicht nur ein Kaff", so Bischof Meier.