Schwäbische Händler blicken optimistisch aufs Weihnachtsgeschäft

"Was wünschen wir uns zu Weihnachten? Das ist eine gute Frage dieses Jahr." Die Reaktion der Passanten in der Augsburger Innenstadt steht wohl stellvertretend für viele. Klar ist bei vielen auch: Für die Kinder gibt es auf jeden Fall etwas. Beim Handelsverband Schwaben geht man davon aus, dass auch in diesem Jahr viele Gutscheine und Geldgeschenke unter dem Christbaum liegen werden. "Aber natürlich auch die Standardgeschenke, Uhren, Schmuck, Körperpflege, nicht zu vergessen eine Vielzahl von Spielwaren", sagt Geschäftsführer Andreas Gärtner.

Kleine Geschenke und Selbstgemachtes

Aber viele Menschen wollen oder müssen auch bei den Weihnachtsgeschenken sparen. Laut Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov wollen mehr als Hälfte der Befragten weniger ausgeben – oder sogar ganz auf Geschenke verzichten. Auch die BR-Umfrage in Augsburg bestätigt das. Eher kleine Geschenke und Handgemachtes wollen viele Augsburgerinnen und Augsburger in diesem Jahr verschenken oder zum Beispiel auf Geschenke für die Erwachsenen verzichten und nur die Kinder beschenken.

Einzelhändler setzen auf unbeschwerte "Nach-Corona-Stimmung"

Trotz Inflation, Energiekrise und der Verunsicherung durch den Ukrainekrieg sind die Einzelhändler zuversichtlich. Schließlich sei es das erste Mal nach zwei Jahren Corona, "dass wir wieder unbeschwert in die Innenstadt gehen können", so Gärtner. Auch die Weihnachtsmärkte lockten Menschen in die Städte, so dass man beim Handelsverband Schwaben zuversichtlich ist, "dass viele Menschen das nutzten werden und sich durchaus - vielleicht auch in kleinerem Rahmen - etwas gönnen werden."