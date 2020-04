Schwäbische Gastronomen kritisieren Corona-Krisen-Politik

Mit einem gedeckten Tisch und vielen leeren Stühlen auf dem Nördlinger Marktplatz, direkt vor der Georgskirche, haben zehn Gastronomiebetriebe heute auf ihre prekäre Lage wegen der Corona-Beschränkungen aufmerksam gemacht. Laut Organisator Uli Raab vom Schlössle Restaurant Nördlingen bräuchten die Unternehmer unbedingt Planungssicherheit. Sie wollen wissen, wann sie wieder aufmachen dürfen. Die Hilfen kämen nur schleppend und seien nicht ausreichend. Mit dem Protest haben sich die Nördlinger Gastronomen an der bundesweiten Aktion "Leere Stühle" beteiligt.

Gastronomen kennen sich mit Hygiene aus

Prinzipiell hätten die Nördlinger Gastronomen auch viele Ideen, wie man sich und die Gäste vor den Corona-Viren schützen könnte, etwa, weniger Tische mit mehr Abstand aufzustellen, die Kellner sollten natürlich alle Mundschutz tragen, mit Hygiene würden sie sich doch auskennen, so der Nördlinger Gastronom.

Nördlinger Gastronomen fordern Klarheit

Wie für seine Kollegen sei für ihn der Lieferservice nur "wie ein Sprühnebel auf ein Lavafeld, nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein". Damit könnten sie nicht mehr lange durchhalten. Deshalb fordern sie ein klares Konzept von der Regierung, mit Daten und Vorgabe: "Wir brauchen endlich mal Klarheit", so Uli Raab zum BR.

Gastronomen im Allgäu fordern: Betriebe bald öffnen!

Allgäuer Hotels und Gastronomiebetriebe plädieren für eine baldige Öffnung. Nach Angaben der Allgäu GmbH sprachen sich nach einer gemeinsamen Besprechung des Vorstands der Allgäu GmbH mit den Landräten aus dem Oberallgäu, dem Ostallgäu und dem Unterallgäu, des Vorsitzenden des Tourismusverbands Allgäu/Bayerisch-Schwaben und des IHK Regionalvorsitzenden alle Teilnehmer dafür aus, die Beherbergungsbetriebe sehr zeitnah und stufenweise wieder zu eröffnen.

Erst Ferienwohnungen, dann Gasthöfe und Hotels öffnen

Als erstes sollten nach Ansicht der Gastronomen Ferienwohnungen und -häuser wieder an Urlauber vermietet werden dürfen. Das gelte auch für Urlaub auf dem Bauernhof. In einem zweiten Schritt sollen dann Gasthöfe und Hotels bis spätestens Pfingsten folgen. Es sei dabei selbstverständlich, dass alle Abstands- und Hygieneregeln sehr konsequent eingehalten würden. Einschränkungen gegenüber dem Normalbetrieb würden in Kauf genommen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Allgäuer Landräte: Weniger Corona-Infektionen im Allgäu

Nach Aussage der Allgäuer Landräte sei diese Lockerung der Beschränkungen im Tourismus vor dem Hintergrund der aktuell wirkenden Maßnahmen und der nachweislich niedrigen Infektionen im Allgäu sehr gut zu vertreten.

Allgäuer Tourismuswirtschaft fordert verlässliche Perspektive

Innerhalb der Allgäu GmbH ist es vor allem die Sorge um die Tourismuswirtschaft als herausragende Leitökonomie im Allgäu mit über 30.000 Arbeitsplätzen, welche mit diesen Schritten wieder auf einen Weg aus der Krise gebracht werden kann. Der Oberallgäuer Landrat Anton Klotz, Vorsitzender des Aufsichtsrates, betont ausdrücklich: "Unsere Allgäuer Tourismuswirtschaft braucht jetzt dringend eine verlässliche Perspektive für den Wiedereinstieg, dies fordern und unterstützen wir."

Geöffnet trotz Corona-Pandemie: Hotels legen Hygienekonzept vor

Drei schwäbische Hotels haben ein Hygienekonzept erarbeitet. Damit wollen sie erreichen, dass Hotels schon sehr bald zumindest eingeschränkt betrieben werden können. Das Konzept sieht eine individuelle Prüfung jedes Hotels vor, außerdem mehr Room-Service und weniger Sitzplätze im Restaurant.