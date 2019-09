Schwäbische Feuerwehren laden zum "Reinschauen" ein

An einem ungewöhnlichen Ort findet in Kaufbeuren der Feuerwehrtag statt: im alten Eisstadion. Das wird nämlich bis Ende November noch übergangsweise von der Freiwilligen Feuerwehr genutzt.

Feuerwehrautos auf der ehemaligen Eisfläche

Besucher können dort sehen, wie die Fahrzeuge auf der ehemaligen Eisfläche stehen. Die Umkleidekabinen nutzen die Feuerwehrler statt der Eishockeyspieler und das Büro des Stadtbrandrats war früher der Hockeyshop. Beginn des Feuerwehrtags in Kaufbeuren ist am Samstag um 9:30 Uhr.

Umfangreiches Programm in Gersthofen

Besonders umfangreich ist das Programm in Gersthofen im Landkreis Augsburg. Hier wird nämlich am Sonntag gleichzeitig der 150-jährige Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr gefeiert. Besucher sehen hier Einsatzmöglichkeiten für die neue Drehleiter, zum Beispiel die Rettung eines im Rollstuhl sitzenden Menschen. Sie können die Rettungshunde der Johanniter bei ihren Übungen beobachten oder sich die Rettungsmeile, eine wirklichkeitsgetreue Unfallstelle, anschauen. Los geht es in Gersthofen um 10 Uhr.

Viele Feuerwehren in Schwaben sind dabei

Viele Feuerwehren in ganz Schwaben beteiligen sich an den Tagen der offenen Tür. Das gesamte Programm mit allen Details und Informationen zur Feuerwehr an Ihrem Ort finden Sie hier.