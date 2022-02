Schwäbische CSU-Politikerin Trautner aus Kabinett abberufen

Eineinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl hat Ministerpräsident Markus Söder sein Kabinett umgestellt. Dabei hat Söder auch die gebürtige Augsburgerin Carolina Trautner als bayerische Sozialministerin abberufen. Ihre Nachfolgerin wird Ulrike Scharf aus Oberbayern.

Trautner: "Das schönste und spannendste Ressort"

Trautner meldete sich heute per Twitter zu Wort. Sie schrieb: "Es war mir eine große Ehre, zwei Jahre Ministerin im schönsten und spannendsten Ressort für die Menschen in unserem Freistaat arbeiten zu dürfen." Die Corona-Pandemie habe diese Zeit dominiert, "in der wir zusammen mit den Verbänden der Wohlfahrt, der Jugend, der ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen sowie mit den Kommunen durch viel Herzblut und großes Engagement zahlreiche Probleme meistern konnten". Ihnen gelte ihr Dank für die "hervorragende Zusammenarbeit", ebenso den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Sozialministerium. Ihrer Nachfolgerin Ulrike Scharf wünsche sie alles Gute für die neue Aufgabe.

Schwäbische Interessensvertretung im Kabinett

Auch der schwäbische CSU-Bezirksvorsitzende Markus Ferber hat sich zu dieser Personalie zu Wort gemeldet. Ferber bedauert die Abberufung von Carolina Trautner als bayerische Sozialministerin. Ferber sagte in einer Sprachmitteilung an das BR-Studio Schwaben: "Es ist das Privileg des Ministerpräsidenten, seine Mannschaft zusammenzustellen. Aber natürlich ist man als Bezirksvorsitzender von Schwaben nicht glücklich, wenn wir einen Kabinettsposten verlieren." Carolina Trautner habe laut Ferber einen "guten Job" im Sozialministerium gemacht.

Nun würden nur noch die Schwaben Klaus Holetschek als Gesundheitsminister und Thomas Kreuzer als Fraktionsvorsitzender auf einflussreichen Posten in München verbleiben. "Jetzt muss Klaus Holetschek im Kabinett die schwäbischen Interessen vertreten, ohne weitere Unterstützung aus Schwaben. Ich hoffe, dass dies gelingt", so Ferber.