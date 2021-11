Schwäbische Bus-Firmen sollen Steuerzahler geschädigt haben

Stellen Sie sich vor, sie brauchen eine warme Winterjacke. Aber dann gibt es nur ein einziges Geschäft, das solche Jacken anbietet. Schlecht für Sie. Entweder Sie müssen weiter frieren, oder aber Sie kaufen die Jacke zu dem Preis, den das Geschäft diktiert.

Kriminell würde eine solche Situation, wenn es mehrere Bekleidungsgeschäfte gibt, die sich absprechen: Einer verkauft nur Jeans, ein anderer nur Unterwäsche. Und ein dritter eben nur Winterjacken. Jedes Geschäft könnte dann für die Jeans, die Unterhose oder die Winterjacke den Preis diktieren. Es gibt ja keine Konkurrenz, bei der man die Sachen billiger bekommen könnte. Die Geschäfte haben den Wettbewerb ausgeschaltet, ein Kartell gebildet.

Nach diesem Prinzip sollen sich einige Bus-Firmen den nordschwäbischen ÖPNV untereinander aufgeteilt haben. So sieht es jedenfalls die Staatsanwaltschaft.

Leidtragende wären am Ende Kunden und Steuerzahler

Leidtragender war demnach der Augsburger Verkehrsverbund (AVV), dessen Träger die Stadt und der Landkreis Augsburg sowie die Landkreise Aichach-Friedberg und Dillingen sind. Wenn also der AVV eine Strecke ausschrieb, soll sich nur ein ernstzunehmender Bus-Anbieter beworben haben. Die anderen Bus-Firmen in der Region gaben laut Staatsanwaltschaft keine Angebote ab, weil sie wussten, dass auch auf ihren Stammstrecken kein anderer den Hut in den Ring werfen würde.

Wettbewerb sei so rechtswidrig verhindert worden. Mit ähnlichen Folgen wie beim Jacken-Kauf: Denn wenn die Kommunen nicht mehrere Bewerber für eine ausgeschrieben ÖPNV-Strecke haben, dann können sie auch nicht das günstigste Angebot wählen. Sie müssten die Bedingungen des einen Bewerbers akzeptieren. Gelackmeierte wären am Ende Kunden und Steuerzahler, sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten. Immerhin geht es um Aufträge im zweistelligen Millionenbereich, die die Firmen mit ihren Absprachen erhalten haben sollen.

War die "gute Aufstellung" ein Kartell?

Zunächst müssen sich zwei Männer vor dem Augsburger Landgericht verantworten. Sie sollen Schlüsselpersonen bei den mutmaßlichen Absprachen gewesen sein. Im Zentrum der Anklage steht die Regionalbus Augsburg GmbH (RBA) samt ihrer Tochterunternehmen. In einem Interview aus dem Jahr 2007 beklagte ein RBA-Sprecher den harten Wettbewerb auf dem Busmarkt, auch in Folge der EU-Osterweiterung.

"Das hat zur Konsequenz, dass die Unternehmer sich restrukturieren müssen, sie müssen sich besser organisieren. Wir haben das hinter uns, wir sind gut aufgestellt", erklärte der Sprecher damals im weitern Verlauf des Interviews. Treffen die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zu, könnte sich diese "gute Aufstellung" als Kartell entpuppen.