Schwäbische Bloggerin kämpft um deutschen Multimediapreis

Es gibt Menschen, die wohl ganz vorne standen, als die Talente vergeben wurden. Anders ist Mila Hölzle aus Bad Wörishofen kaum zu erklären. Die 16-jährige Gymnasiastin betreibt neben vielen anderen Hobbies – unter anderem schwimmt und schießt sie – den Blog "Das Haus der bunten Bücher", der jetzt für den deutschen Multimediapreis nominiert ist.

Am Samstagnachmittag wird der Preis in Dresden vergeben.

Jede Woche eine Buchrezension

Auf ihrer Seite rezensiert Mila Hölzle aus Bad Wörishofen jede Woche ein Buch. Die Palette reicht von "Die Tribute von Panem" über "Der Großen Gatsby" bis hin zur Biografie der Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai.

Und das liest sich dann zum Beispiel so:

"Untermalt wird die Dystopie von einem lebendigen Schreibstil, der es ermöglicht, in die Geschichte einzutauchen und sich die Gegebenheiten vorzustellen. Die Seiten fliegen nur so dahin, schon ist 'Legend - Fallender Himmel' vorbei und ich kann es kaum erwarten, die Folgebände zu besitzen." Mila Hölzle

Gemütlichkeit mit Büchern – einfach "hygge"

1.000 Besucher kommen jeden Monat über diverse Kanäle, denn neben der normalen Blogseite gibt es ja auch noch Twitter und Instagram.

Das "Haus der bunten Bücher" ist nicht einfach nur Name, sondern auch Konzept. Der Besucher findet verschiedene Räume, wie die "Werkstatt", in der man lernt, wie man einen Bucheinband näht, oder eine "Küche", in der vegane Schokoladenmuffins gebacken werden. Ein bisschen "hygge" eben, aber alles sehr schön anzuschauen.

Bloggerkarriere begann mit elf Jahren

Auf die Idee zur eigenen Seite brachte sie die große Schwester. Die war beim Schüleraustausch in Frankreich und bloggte von dort über ihre Erlebnisse. Mila war gerade einmal elf Jahre alt, als sie selbst mit ihrer Homepage startete.

Sie kann sich durchaus vorstellen, das Schreiben später zum Beruf zu machen. Schon jetzt beschäftigt sich Mila viel mit Sprache, saß etwa in der Jury zum Jugendwort des Jahres. Wenn sie am Samstagabend den Multimediapreis gewinnt, will sie das Preisgeld sofort in ihren Blog stecken.