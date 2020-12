Schwäbische Bischöfe predigen Zuversicht

Der Augsburger Bischof Bertram Meier hat in seiner Predigt am ersten Weihnachtsfeiertag die Menschen dazu aufgerufen, die Corona-Krise als Chance zu begreifen. Der Platz der Christen sei bei den Kranken, Sterbenden und Trauernden. "Darin liegt die Chance dieser Corona-Zeit. Wir können neu entdecken, worum es wirklich geht: Gott wird Mensch, damit auch die Kirche menschlicher wird“.

Weihnachten ist das Fest der Beziehungen

Weihnachten sei ein Fest der Beziehungen, so der Augsburger Bischof: "Wir erleben es in dieser Zeit: Begegnungen kann man uns nehmen, Beziehungen nicht – weder zu Gott noch untereinander“.

Zuversichtlich nach vorne schauen

Der evangelische Augsburger Regionalbischof Axel Piper hat die Christen dazu ermutigt, in der Coronazeit zuversichtlich nach vorne zu schauen. Das Bild der Weihnacht mit dem kleinen Baby in der Krippe zeuge von Hoffnung, das Bild des Jesuskindes stehe für die Nähe Gottes, so Piper. "Gott bleibt bei euch in Freud und Leid. Er zaubert die Bedrohungen im Leben nicht weg, aber ist doch immer bei uns”, so der Regionalbischof. “In Respekt vor der Gefahr sollen wir in diesen Wochen leben, auch in Respekt vor den so verschiedenen Meinungen und Ansichten.” An diesem Weihnachtsfest seien Bilder der Zuversicht nötig, wie Erinnerungen an das letzte Weihnachtsfest oder das gemeinsame Singen von “Oh, du Fröhliche”.