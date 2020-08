Schwäbische Betriebe suchen Azubis

Ob in IT-Berufen, in der Logistik, im Handel, in der Gastronomie oder dem klassischen Handwerk - Nachwuchs wird in Schwaben dringend gesucht. Das neue Ausbildungsjahr startet am 1. September, in nicht mal mehr zwei Wochen, dennoch sind viele Ausbildungsplätze nicht besetzt.

Wirtschaft braucht gut ausgebildete Fachkräfte

Die Corona-Krise habe viele Betriebe hart getroffen, heißt es bei der IHK Schwaben. Aber auch durch die von der Bundesregierung ausgelobte Ausbildungsprämie gebe es einen neuen Aufschwung, außerdem bräuchten die Unternehmen gut ausgebildete Mitarbeiter.

Chat statt Ausbildungsmesse

Weil wegen der Corona-Beschränkungen Ausbildungsmessen und Berufsinformationstage ausfallen mussten, geht die Handwerkskammer für Schwaben den anderen Weg: Handwerker und Firmenchefs sitzen am PC und chatten mit interessierten Jugendlichen. Sie stehen ihnen Rede und Antwort und berichten aus ihrem Alltag, was ihren Beruf interessant macht und was Azubis in ihrem Betrieb erwartet.

Lehrstellenbörsen bringen hunderte Treffer

Wer noch unentschlossen ist und sich informieren möchte, welche Ausbildungsberufe es überhaupt gibt und wo noch Ausbildungsplätze frei sind, kann sich in den Online-Lehrstellenbörsen der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer für Schwaben informieren. Allein die Handwerkskammer listet über 800 Treffer.

