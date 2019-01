Schwabmünchner singen in der ausverkauften Carnegie Hall

Von der Kirche in Schwabmünchen in die Carnegie Hall in Manhattan. 41 Sänger des katholischen Kirchenchors haben einen wohl einmaligen Auftritt hingelegt, an den sie sich sicherlich noch lange erinnern werden. Als Teil eines internationalen Chors wirkten die Schwaben am Montag bei einem Konzert anlässlich des 75. Geburtstags des Komponisten Karl Jenkins mit. Sie sangen das Stück "Stabat Mater". Darin geht es um die Schmerzen der Gottesmutter unter dem Kreuz.

Auftritt auf hohem Niveau

Nach dem Auftritt zeigte sich Chorleiter Stefan Wagner zufrieden. Im Gespräch mit dem BR berichtete er von einem begeisterten Publikum und einer guten Leistung seiner Sängerinnen und Sänger: "Wir haben unser Bestes gegeben. Auch wenn wir ein Laienchor sind, haben wir auf hohem Niveau gesungen."

Ausflug schweißt den Chor zusammen

Die Veranstalter des Konzerts waren im Internet auf die Schwabmünchner aufmerksam geworden. Sie suchten nach Sängerinnen und Sängern und stellten fest, dass der Chor "Stabat Mater" schon einmal aufgeführt hat. Das Youtube-Video des Auftritts überzeugte die Organisatoren – und so flatterte die Einladung bei Chorleiter Stefan Wagner ins Haus. "So eine New-York-Fahrt hätten wir ohne die Einladung nicht gemacht. Das schweißt den Chor zusammen", freut sich Wagner nach dem erfolgreichen Auftritt. Der Chor will den Geist der weltberühmten Carnegie Hall nun auch nach Schwaben bringen: Anfang April führt er das Stück nochmal in Schwabmünchen auf.