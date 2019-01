Schwabmünchner Kirchenchor singt in New Yorker Carnegie Hall

In der New Yorker Carnegie Hall geben für gewöhnlich Weltstars wie zum Beispiel Anna Netrebko ihre Konzerte. Auch das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks war schon zu Gast in der weltberühmten Konzerthalle. Heute Abend stehen dort 41 Sänger des katholischen Kirchenchors von St. Michael in Schwabmünchen auf der Bühne. Als Teil eines internationalen Chors wirken die Schwaben bei einem Konzert anlässlich des 75. Geburtstags des Komponisten Karl Jenkins mit. Gesungen wird das Stück "Stabat Mater". Darin geht es um die Schmerzen der Gottesmutter unter dem Kreuz.

Youtube-Video führt zu Einladung nach New York

Die Veranstalter in den USA wurden im Internet auf die Schwabmünchner aufmerksam. Sie suchten nach Sängerinnen und Sängern und stellten fest, dass der Chor "Stabat Mater" schon einmal aufgeführt hat. Das Youtube-Video des Auftritts überzeugte die Organisatoren – und so flatterte die Einladung bei Chorleiter Stefan Wagner ins Haus.

Geist der Carnegie Hall in Schwabmünchen

Nach vielen Proben ist der Kirchenchor schon am vergangenen Freitag nach New York geflogen – begleitet von einem eigenen Fanclub aus Freunden und Familien. Nach dem Auftritt in Manhattan wollen sie den Geist der weltberühmten Carnegie Hall mit nach Hause bringen: Anfang April führen sie ihr Stück nochmal in Schwabmünchen auf.